遭疑變色 挺綠牙醫斥政治操作

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中國時報
／高雄報導

牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷挺「綠」色彩明顯，日前卻私下拜會國民黨高雄市長候選人韓國瑜，外界質疑是否倒戈？謝尚廷駁斥，重申挺陳其邁，希望不要被政治操作。韓則說對方下午挺他，晚上變不支持，可能有所顧慮。

謝尚廷27日被媒體直擊，現身國民黨高市黨部，同行有藍營名嘴、中洲科大講座教授歐崇敬，兩人密會韓國瑜20分鐘。會後，3人也與議員候選人朱挺玗4人並肩合影，謝、韓熱情互攬比讚。

不過，照片一傳出，引發各界質疑是否又有倒戈潮。謝尚廷27日深夜緊急發表聲明，直說支持陳其邁沒有懸念，陳是20多年醫界朋友，認同其理念。

謝尚廷也解釋，當天因好友歐崇敬教授來訪，載他去高鐵，歐教授安排禮貌性拜會韓國瑜，自己不便拒絕，只是單純見面，不希望被過度政治操作，重申「於公於私認同陳其邁理念，支持他參選市長。」

陳其邁親上火線回應，與謝醫師是多年好友，他已多次表達全力支持，兄弟多年情誼毫無疑問。他強調，不希望有人過度政治操作，試圖影響選舉，「這並不是我們高雄人的做法。」

韓國瑜則說，謝尚廷是來表達對市長選舉的關心，既然願意將步伐踏進高市黨部，就代表一份關切，至於後來又發文挺陳其邁，韓國瑜表示「非常尊重」，無論如何還是感謝對方願意誠懇地來聊天。

(中國時報)

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