城隍廟頒孝親獎 嘉市長3選將到

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市城隍廟慈善會28日頒發「清寒孝親獎楷模助學金」，國小三年級鐘寀葶是過動兒，幫罹癌單親媽媽做家事、照顧弟妹，更曾機靈救母命；國一生朱冠龍心疼生病阿嬤用「鋼鐵」意志扛起養家重擔，與阿嬤相擁而泣，嘉義市長選戰3強到場嘉勉學子力爭上游。

嘉義市城隍廟第5屆「清寒孝親獎楷模助學金」28日表揚嘉義市各國小、國中及高中孝親品行優異的清寒學生共50人，高中職組13名每人7000元，國中組16名每人5000元，國小組21名每人3000元，廟方邀請尋求連任的市長涂醒哲、轉戰市長選舉的議長蕭淑麗、市長候選人黃敏惠一一頒贈獎金給學子，3位積極問鼎市長寶座的候選人，都為弱勢學子逆境中求逆轉人生的努力而感動，更為他們加油打氣。

嘉北國小三年級鐘寀葶有過動症及心室缺損症，學鋼琴以藝術治療緩和過動，意外發掘音樂天賦，學校協助免繳報名費1500元，她以榜首考進管樂班，課餘還盡力幫罹患大腸癌的單親媽媽吳羚如做家事、照顧弟妹。

吳羚如白天在成衣廠工作，晚上作蛋捲及手工掙錢扛家計，鐘寀葶也會幫忙做手工零活，今年中秋節吳羚如趕夜工摺禮盒累暈，她誤以為媽媽睡著，隔天叫不醒媽媽，驚覺不妙，跟媽媽朋友求救，送醫救回一命。

南興國中一年級朱冠龍來自單親、隔代教養家庭，媽媽生病，由阿公阿嬤帶大，阿公去年車禍脊椎受傷，一家3代經濟支柱垮了，罹類風溼性關節炎的62歲阿嬤咬緊牙關，做清潔工賺錢養家，阿嬤鋼鐵意志及身影，成為冠龍榜樣，他加入籃球校隊，挺直腰桿朝自己的籃球夢前進。

(中國時報)

超馬媽媽截肢 踩三輪車挑戰全馬 逗陣向前衝 千名好手挑戰澎湖風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。