中日擱置爭議 兩岸不能？

友善列印
中國時報
趙春山

日本首相安倍晉三帶濃厚右翼色彩，被視為日本歷來最親台的首相之一，他這次訪中與對岸領導人習近平會談，刻意避開敏感的「台灣問題」，但台灣卻不能避開中日關係變化可能產生的外溢效應。中日為使雙方關係回到「正常軌道」，可以擱置爭議；兩岸一家親，又有什麼道理讓雙方關係裹足不前？

安倍這次睽違7年的首度大陸行，目的就是要為日本爭取最大的經濟和安全利益。對日本來說，安全威脅的主要來源明顯的是北韓、潛在的是中國，而能為日提供安全保障的主要是駐日美軍和日美安保體制。但日本早就心知肚明，靠別人的關愛眼神來求生存、求發展，終非長久之計。美國總統川普對中發動貿易戰，日本雖是美國盟友，未收漁人之利卻遭池魚之殃。川普展開連串「退群」行動，包括日前宣布退出美俄《中程飛彈條約》，使美國在歐亞盟邦心中的可信度大打折扣，日本對此應有所感觸。

安倍希望任內完成修憲，讓日本擁有足夠軍力成為「正常國家」，這不僅是他個人主觀的願望，還有客觀形勢的需求。但知易行難，不要說外界擔心日本軍國主義陰魂不散，連日本國內對重整軍備都有不同看法，所以安倍先從強化周邊安全環境著手，改善中日關係，並運用中國對北韓施壓，也算是一石二鳥之計。

安倍此行以中日經濟合作為主軸，有大批企業界人士隨行，希望趕搭中國的「一帶一路」列車。習近平當然也有他的盤算，無論從軍事或經濟安全的角度看，美國是中國今天面臨的主要挑戰，中國無法忽視日本這個周邊大國起的作用。此外，爭取日本參與「一帶一路」，也讓中方可借力使力，共同開發「第三方市場」。就在這種互利共贏的考量下，中、日同意擱置爭議，把歷史恩怨和台灣問題擺在一旁，並因此達成了重大的外交成果。

「重美友日」本是我們政府的一貫政策，馬英九執政8年期間強調與大陸和解，並提高了大陸政策的位階，兩岸關係大幅改善，台灣的對外關係也跟著水漲船高。以對日關係而言，馬總統任內提出《東海和平倡議》，並在2013年與日本簽署《台日漁業協議》，強化了台、日實質關係，對岸刻意視而不見，並沒有做出強烈反應。

民進黨對日本經營已久，理應較國民黨更有條件拓展對日關係，但除非兩岸關係撥雲見日，否則台日關係在民進黨執政下難獲突破性進展。試想李前總統多麼親日，當年有意赴日就醫，卻因日本擔心中國反應，最終不得其門而入。目前中日關係確有回暖跡象，但日本不會因「台灣問題」而挑戰中國眼中的核心利益。

安倍此行凸顯當前亞太形勢的急遽變化，中美戰略競爭已蔓延到各領域，雖說雙方關係「鬥而不破」，但鬥爭會是一個長期趨勢。中、美不會只是單打獨鬥，而會進行各種合縱連橫的遊戲。從地緣政治的角度看，日、台都是中、美想要拉攏的對象，大陸可以在「矛盾依然，利益使然」的情況下，尋求中、日合作共贏之道，兩岸為什麼只能繞著「九二共識」爭議打轉，如此不但親痛仇快，而且影響中華民族偉大復興的進程。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)

喝采台北高等行政法院，盼駁回法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。