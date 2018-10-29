中日擱置爭議 兩岸不能？

2018年10月29日 04:11 中國時報 趙春山

日本首相安倍晉三帶濃厚右翼色彩，被視為日本歷來最親台的首相之一，他這次訪中與對岸領導人習近平會談，刻意避開敏感的「台灣問題」，但台灣卻不能避開中日關係變化可能產生的外溢效應。中日為使雙方關係回到「正常軌道」，可以擱置爭議；兩岸一家親，又有什麼道理讓雙方關係裹足不前？

安倍這次睽違7年的首度大陸行，目的就是要為日本爭取最大的經濟和安全利益。對日本來說，安全威脅的主要來源明顯的是北韓、潛在的是中國，而能為日提供安全保障的主要是駐日美軍和日美安保體制。但日本早就心知肚明，靠別人的關愛眼神來求生存、求發展，終非長久之計。美國總統川普對中發動貿易戰，日本雖是美國盟友，未收漁人之利卻遭池魚之殃。川普展開連串「退群」行動，包括日前宣布退出美俄《中程飛彈條約》，使美國在歐亞盟邦心中的可信度大打折扣，日本對此應有所感觸。

安倍希望任內完成修憲，讓日本擁有足夠軍力成為「正常國家」，這不僅是他個人主觀的願望，還有客觀形勢的需求。但知易行難，不要說外界擔心日本軍國主義陰魂不散，連日本國內對重整軍備都有不同看法，所以安倍先從強化周邊安全環境著手，改善中日關係，並運用中國對北韓施壓，也算是一石二鳥之計。

安倍此行以中日經濟合作為主軸，有大批企業界人士隨行，希望趕搭中國的「一帶一路」列車。習近平當然也有他的盤算，無論從軍事或經濟安全的角度看，美國是中國今天面臨的主要挑戰，中國無法忽視日本這個周邊大國起的作用。此外，爭取日本參與「一帶一路」，也讓中方可借力使力，共同開發「第三方市場」。就在這種互利共贏的考量下，中、日同意擱置爭議，把歷史恩怨和台灣問題擺在一旁，並因此達成了重大的外交成果。

「重美友日」本是我們政府的一貫政策，馬英九執政8年期間強調與大陸和解，並提高了大陸政策的位階，兩岸關係大幅改善，台灣的對外關係也跟著水漲船高。以對日關係而言，馬總統任內提出《東海和平倡議》，並在2013年與日本簽署《台日漁業協議》，強化了台、日實質關係，對岸刻意視而不見，並沒有做出強烈反應。

民進黨對日本經營已久，理應較國民黨更有條件拓展對日關係，但除非兩岸關係撥雲見日，否則台日關係在民進黨執政下難獲突破性進展。試想李前總統多麼親日，當年有意赴日就醫，卻因日本擔心中國反應，最終不得其門而入。目前中日關係確有回暖跡象，但日本不會因「台灣問題」而挑戰中國眼中的核心利益。

安倍此行凸顯當前亞太形勢的急遽變化，中美戰略競爭已蔓延到各領域，雖說雙方關係「鬥而不破」，但鬥爭會是一個長期趨勢。中、美不會只是單打獨鬥，而會進行各種合縱連橫的遊戲。從地緣政治的角度看，日、台都是中、美想要拉攏的對象，大陸可以在「矛盾依然，利益使然」的情況下，尋求中、日合作共贏之道，兩岸為什麼只能繞著「九二共識」爭議打轉，如此不但親痛仇快，而且影響中華民族偉大復興的進程。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)