喝采台北高等行政法院，盼駁回法院不再

2018年10月29日 04:11 中國時報 陳長文

過去數十年，人民與政府爭訟，在行政法院獲勝訴的機率微乎其微，行政法院常被民眾認為較「同理」行政機關，見解相對保守，也因此有「駁回法院」之稱。儘管解嚴後，法院審理態度有所放寬（特別是環保案件），「駁回法院」的狀態似有轉變，但整體仍有改善空間。

近半年來台北高等行政法院（下稱北高行）有幾件裁定有別於以往，勇於對重大爭議案表態，積極回應人民期待，讓筆者眼睛為之一亮。

第一案，欣裕台、中央投資公司被認定為國民黨附隨組織，國民黨與兩公司都提起行政訴訟。6月11日，北高行（李玉卿、鍾啟煒、李君豪法官）裁定，因《黨產條例》涉及違反「憲法保留」，合議庭依釋字371號意旨，「確信」適用法律上有違憲疑義，聲請釋憲，並在大法官釋憲公布前裁定停止訴訟程序。嗣後黨產會雖提抗告，但遭最高行政法院駁回。

同是針對《黨產條例》提釋憲，監察院空等1年多始於本月初得到大法官「程序不受理」（見筆者〈程序屢拒釋憲，大法官棄守憲法制衡？〉一文），北高行這次以「行政法院」身分提出釋憲，可謂替人民向大法官遞出一份難以迴避的憲法試卷，意義非凡。筆者衷心期待大法官「真正且迅速」做出讓堅信法治的人鼓掌的解釋，使大法官釋憲─中華民國於兩岸引以為傲的優良制度，持續大放光彩。

第二案，黨產會追徵國民黨8億6000餘萬元，國民黨拒繳後多處黨部遭查封，國民黨聲請法院停止執行拍賣。9月28日，北高行（劉穎怡、楊坤樵、吳坤芳法官）認為行政法院若不介入將造成難以回復之損害，故裁定在判決確定前停止執行。

本案亮點在行政法院過去面對「得以金錢賠償」之保全案多消極保守，認為只要「得以金錢填補」就非無法回復；正因忽略「未必所有事物都可以金錢衡量、填補」，常使人民認為行政法院僵化、不查民情。然本案雖同涉「得以金錢賠償」，但在北高行細緻地體察下，已扭轉過往態度，為法治跨出一大步。

第三案，10月17日，北高行（畢乃俊、許麗華、陳心弘法官）裁定，中選會「必須」同意「以核養綠公投」補件。連署發起人黃士修就連署人數有顧慮，為確保能綁年底大選，故在期限到期後自行補提連署書。但中選會卻狹隘釋法，認為在其尚未提出補正通知前，黃男無權主動補件。

然北高行裁定認為，公投為嚴謹的社會活動，中選會審查提案應本於「以通過為原則，不通過為例外」，方符公民投票本意；且公投若因程序缺失而可能駁回者，法規本有「補正」之設計；並以中選會應秉持「以誠信方法為行政行為」、「注意當事人有利及不利之情形」等原則，依法無理由拒絕補件。後中選會雖提抗告，本案於最高行政法院尚未確定，但中選會已受理補件，該公投案亦已於23日通過門檻，順利綁年底大選。

中選會在1980年成立，是我國第1個獨立機關，肩負守護民主投票機制之責。本次事件出於體諒可說：因今年是「公投元年」，大量案件、各種爭議的確挑戰行政機關消化能量，才讓中選會僵化解釋公投新法；但說重一點：《行政程序法》的基本原則（誠信原則是其一）竟要行政法院提醒，法院看似委婉提醒中選會應以誠信方法處事，實已是對中選會重槌質疑。

筆者肯定北高行法官的體察決定，然依我國憲法第80條賦予法官「審判獨立權」，法官得依法獨立審判，不受任何干涉。換言之，其他法官本於獨立審判，固可對類似案件有不同見解。果如此，顯然對人民而言，恐因法官心證「難以捉摸」而無所適從。

司法體系究應如何兼顧「審判獨立與人民法感情」？實為行政法院運作的一大挑戰。

筆者以為，法官若欲在「審判獨立」原則下，同時兼顧人民法感情，必須在面對相似案件、事實時，格外用心下決定（如：參考前例、避免在事實和情境相同下卻有迥別判斷），如此方能在維持審判獨立下，重拾人民對司法的信任。

近日北高行已突破過去保守作風，思維顯已進步，值得喝采。然好還要更好，若欲真正摘掉「駁回法院」這個曾被扣上的大帽子，應期許所有行政法院法官共同努力，一齊守護人民權利，創造更佳的司法環境。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)