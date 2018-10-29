民營化逼退台鐵黑勢力

2018年10月29日 04:11 中國時報 單信瑜

此次普悠瑪事故的檢討，從台鐵到行政院高層，反映出行政部門和台鐵不僅沒有建立安全文化，且沒有專業態度和專業，而是以保護長官和自己的烏紗帽為己任，置員工和乘客生死於度外。

台鐵安全管理系統的問題難道是這次普悠瑪事件才被發現的？近幾年來台鐵快速提高的故障率、事故率，難道台鐵內部、交通部、行政院各層級都沒有人觀察到？而這個問題只歸咎於「台鐵本身」嗎？台鐵的列車系統安全必須在企業治理、企業風險管理的架構下，以硬體與軟體系統的本質安全為核心，建立安全運作的模式，搭配資源整備與保障、教育訓練、人員管理等才能做到。

從台鐵副局長主持「普悠瑪出軌案總結說明」時，把事故原因都推到司機員頭上，就可了解台鐵高層在進行事件檢討時，都是以揣摩行政體系的「上意」為唯一考量。而從行政院成立的「1021鐵路事故行政調查小組」成員的選擇，也可明白行政院根本沒有從企業經營和風險管理、鐵路安全管理來檢視問題。災害與意外沒有最糟，只有更糟；欠缺效率、沒有效果的檢討，頭痛醫頭沒醫好，長期腳痛卻一日比一日嚴重。這次事故的檢討，若只對傾斜式列車和ATP下手，下次的意外就有可能是上百人死亡的列車追撞事故。

台鐵多年來在以省政府所屬、交通部所屬單位的位階上，即使是局長也是位階頗低，和他要管理的龐大資產和系統不對等。權力與責任的不對等，資產與經營管理能力的不對稱，任務複雜性與專業運作能量的巨大落差，都是台鐵經營管理不善、安全管理不到位的真正根源。

先進國家的軌道運行機構無論設立時是國營或民營，都已經是民營化。因為這種複雜程度和規模的公司，無法以公部門的行政力量監督。除了因為專業不足、人力不足之外，更嚴重的是球員兼裁判，與官員、民意代表、政黨介入人事、介入經營、插手標案。地方人士、民代、政商集團覬覦台鐵龐大的土地資產和插手各種周邊事業的經營利益，甚至於刻意阻撓台鐵的民營化，也是值得關注的議題。

在針對台鐵安全管理系統檢討和重建的同時，必須要同時加速展開民營化作業。把台鐵的各部門做合理的切割，分別成立民營公司。讓整個鐵道事業的經營管理建立適當的「當責」，藉由民營化與上市櫃後的企業必須做到的適度資訊透明，才可能讓鐵道事業的企業治理與風險治理因為當責、透明，而由股東、董監事甚至於獨立董事、政府行政部門、民眾進行有效的監督。如此，過去插手且扭曲台鐵經營的黑勢力才能退出，台鐵的經營績效和安全管理才可在社會大眾的支持和監督下得以逐漸上軌道。（作者為國立交通大學土木工程系副教授）

(中國時報)