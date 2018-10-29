2018年10月29日 04:11 中國時報 王玉佩

普悠瑪意外事件的「頭七」已過，但迄今竟無任何政務官負起政治責任，在蔡英文主政下，「這個政府」的政務官顯然完全不了解政治責任為何物。

這起火車超速脫軌肇禍事件，導致200多名旅客傷亡，是37年來最慘重的鐵道交通事故，交通部長請辭根本就是理所當然之事，也是對傷亡者的起碼交代，然而交長吳宏謀至今仍安坐其位。

根據閣揆賴清德的說法，吳宏謀曾於22日向他口頭請辭，但「因仍在救災，且還有許多事情需要處理，因此予以慰留。」而在賴清德表示慰留後，吳宏謀顯然也樂於接受，並且陪著賴清德搭乘普悠瑪號「遊覽」，還開心比著OK的手勢。

在國民黨執政時期，曾有教育部長蔣彥士為蘇澳港沉船事件去職，也有教育廳長黃昆輝為豐原高中禮堂倒塌請辭；陳水扁執政時期，亦曾有行政院副院長游錫堃為八掌溪事件下台，這些都是政務官為政治責任負責的典型範例。其實，八掌溪事件雖然只有4位工人因收拾東西走避不及被溪水沖走，但因輿論強烈反彈，當時的行政院長唐飛立即表示將「辭職以負全責」，不過，當時因為民進黨政府成立才2個月，行政院長辭職不僅涉及內閣總辭，恐將衝擊扁政府的穩定性，副院長游錫堃乃向唐飛表明由他代為負起政治責任即可。

政務官為政治責任去職，儘管一時失去了官位，卻贏得了國人的尊敬，同時更可能為其後步步高升奠基。蔣彥士後來升任總統府祕書長，游錫堃亦出任總統府祕書長並升任行政院長，可見為政治責任辭官也是為了「走更遠的路」。

然而，在蔡英文政府的政務官眼中，政治責任根本是不存在的。2016年7月海軍金江軍艦誤射「雄三飛彈」，造成1死3傷並引發國防危機，當國民黨立委詢問國防部長「辭呈寫好了沒？」「大鵬部長」馮世寬居然回說「我不知道什麼辭呈？」傲慢態度令人為之氣結。不過，因蔡總統力保，馮世寬並未因此下台負責。

或許有此前例，「政治責任」對吳宏謀亦如是馬耳東風，何況吳宏謀又是陳菊的愛將，朝中既有大人可做靠山，厚顏戀棧、罔顧觀瞻，一點不讓人意外。

只是，為官而不知進退，難道就不怕世人恥笑，遺臭萬年嗎？（作者為作家）

(中國時報)