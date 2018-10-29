2018年10月29日 04:11 中國時報 主筆室

台股從萬點跌下，上周跌破9500點，台股是否有危機，成為關注與討論的焦點。台股確實有危機，但不是在下跌或是否進入空頭市場，而是市場不斷奶及政府無腦護盤上。

台股未來是否會持續下跌而衍生「台股危機」，其實幾乎只要「看美股臉色」，如果像過去一段時間，美股動輒1天跌個200點甚至600點，台股要一枝獨秀、走自己的路，難矣哉，亦絕無可能。

不過，從股市破萬點後，市場與社會的反應其實可清楚看出台股真正的危機：跌破萬點就有許多人期待國安基金進場護盤。正常情況下，市場下跌有變化，投資人該好好研究、判斷，看是短期回檔還是長線空頭的開始，再決定是該逢低加碼、反向放空，還是乾脆出清部位。

但市場卻期待政府護盤，在此高點要政府基金護盤，顯然這是一個至今不能斷奶的市場，更是把股票套給政府基金、自己獲利了結的作法。

政府的反應也讓人搖頭。雖然國安基金尚未得到授權護盤，但先前在台股重挫、尚在萬點時就說「考慮國安基金委員會提前開會」，跌破萬點後，政府官員甚至說出「很快會回到萬點以上」。

官員似乎都不了解，國安基金應該是在碰到非經濟因素干擾，或市場已發生系統性風險時，才該啟動，這與股市高低、下跌多少應該關係不大；政府更不該亦無能力說股市「應該在哪個價位」。這些作法只是讓市場產生錯誤又不切實際的期待，甚至缺乏自行決定何時賣股的自救動機。

因此，台股真正的危機在：市場經過10多年後，仍不能斷奶，下跌就巴望國安基金解救；政府則是一貫地錯把股市高低當政績。

(中國時報)