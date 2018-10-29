2018年10月29日 04:11 中國時報 陳一新

儘管有一些跡象顯示美中貿易戰可能在11月底和平落幕，但如果雙方繼續舌槍唇劍，你來我往，甚至意氣用事，或是受到愛國主義刺激，而在軍事領域上擦槍走火，則貿易戰要想很快收場恐非易事。

第一個跡象是美國總統川普與中國國家主席習近平將在11月30日於阿根廷召開的G20峰會舉行「場邊會議」。舉行「場邊會議」與「雙邊峰會」的差別在於，前者較不正式，僅比以前習近平與日本首相安倍晉三在會場「不期而遇」略高一籌；後者則不僅較為正式，也暗示可能是「重啟談判」的前奏曲，如果中方能以大局為重，再做一些必要的讓步，中美兩國貿易戰不無可能暫時鳴金收兵。

二、中國大陸決定回頭採購美國大豆，無疑是一項向美國示好的動作，但美國財政部長穆努欽顯然不以此為滿足，他表示除非中方做出更多讓步，否則美國不會同意重啟談判。問題是，川普政府話說得這麼白，北京恐怕很難正面回應。

三、美國11月6日的期中選舉將至，若北京不要再像之前在美國報刊登政治廣告，或不再存心看川普期中敗選的笑話，雙方不無可能營造重啟談判的氛圍。

四、如果11月G20峰會川普和習近平的「場邊會議」談得順利，美國自會順水推舟提出重啟談判，因為聖誕節採購季節將至，美國人民都樂見大陸產品關稅能夠大幅降低。

以上變數要轉化成有利談判的因素，端視雙方能否不出惡聲與自我節制。首先，川普固然口無遮攔，一旦認定中方挑釁就發聲傷人，他的屬下也如刺蝟一樣，動輒反彈。美國國務卿蓬佩奧26日受訪時，直指中國利誘各國高層官員，以換取該國的基礎建設計畫，並說美國將持續反對中方這種「建立帝國」的想法。就此說法，大陸官媒《環球時報》27日以社評反擊，指美國越來越像是一個蔑視、背離群體的「單幹戶」。雙方炮火再起。

面對美國和歐盟、日本談判設定貿易新規則的壓力，北京可能會日益陷入左右為難的困境。一方面，遊戲新規則一旦定調，屆時北京不是妥協讓步，就是負隅頑抗。在壓力下妥協讓步固有損北京尊嚴，負隅頑抗則又恐傷及到大陸經濟，而形成「經濟上的安全困境」。

對中國大陸而言，國家尊嚴固然重要，但長期的國家利益更重要。忍一時之氣，換取國家的長期利益，甚至換到在貿易遊戲新規則制定過程中的參與權，恐怕是更重要的。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)