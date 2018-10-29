韓國瑜勝選的臨門一腳

2018年10月29日 04:11 中國時報 鈕則勳

從Google Trends來看，韓國瑜的網路聲量是陳其邁的7倍，是以從文宣、網路行銷為基礎的「空戰」來看，韓確實掌握絕對優勢；而網路聲量也左右傳統媒體的新聞報導，韓確實已成功設定議題，更影響了「陸軍」的動員能量，日前高雄鳳山5萬韓粉的大集結，除了已形成「羊群效應」外，更證實了韓已成功地彌補了組織上的弱點，拉高勝選的可能。

基於此，在決戰階段若能夠產生特定人、事、物的「助攻」，或將可能成為韓國瑜勝選的臨門一腳。

以「人」來說，對韓最有利的助攻者莫過於總統蔡英文。施政兩年多政績不好、政策失當、近來又失言頻頻，不僅讓軍公教回歸藍營，更得罪原來力挺她的勞工、農民及青年；未來若再有閃失，小英可能會淪為綠軍的「票房毒藥」。就算她自我感覺良好地認為支持度下跌是「改革陣痛」，她全台助選也是天經地義，但在民進黨候選人心目中，主席助選早已讓他們陷入「寶寶心理苦、但寶寶不說」的虐心困境。

高雄作為民進黨不能敗選的一級戰區，小英勢必御駕親征，甚至會多次蒞臨高雄為陳其邁助選，對韓當然是大利多；畢竟六都首長要獲過半選票，只能不斷擴張中間選票，小英為陳助選愈多，雖有助陳鞏固深綠選票，但以現今氛圍來看，中間選票可能更加游離。只要韓在拚經濟政見上強化可行性，吸納陳營游離出來的中間選票未必是難事。

以「事」而言，政府在普悠瑪事件的危機處理荒腔走板，將進一步喪失民眾僅存的信任感，強化「換政府」的企圖，首先就可能落實在選情五五波的台中及高雄。危機處理過程中最重要的是誠實，但政府單位在此次事故檢討釋出的資訊前後不一，會讓民眾認為說謊是為掩蓋事故原因。

此外，對事故「負責」更是半調子，除台鐵局長下台外，交通部長吳宏謀的請辭，行政院長賴清德始終沒批准；如何強化台鐵改革與保障乘客安全也不見新措施。政府的失能及無效率當然會變成壓垮駱駝的最後一根稻草，加速選情五五波的縣市翻盤。陳菊北上後，「蜀中無大將」的高雄更是首當其衝。

最後，「物」的部分則是高雄市府的行政資源。陳菊雖然高升總統府祕書長了，但高市府的資源仍在菊系的掌控中，在選情膠著的最後階段，難保不會動用行政資源為陳助選。但若真如此，對陳其邁或許就是雙面刃，甚至弊多於利。因眾人皆知韓國瑜沒資源，這場仗已然不公平，若最後還動用市府資源為陳助選，除了民進黨公平正義的價值遭狠狠打臉外，勢必引爆韓粉沸騰，成為沛然莫之能禦的挺韓力道，誰又能說這不是韓國瑜勝選的臨門一腳呢？

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)