2018年10月29日 04:11 中國時報 周麗蘭

2009年莫拉克風災重創屏東後，屏東誕生「種電」新產業，淹沒的養殖區上布滿太陽能板，號稱新農村經濟，挾帶種電成功的經驗，時任縣長的曹啟鴻風光卸任，兩年後接任農委會主委。

那案子是馬政府經濟部推動的「莫拉克風災重建太陽光電應用設置補助計畫」，輔導使用地下水的養殖漁業轉型，原只是太陽能發電計畫，被美化為「種」電，模糊了農地發電的隱憂。

台灣綠能產業起步是近10年的事，2009年馬政府公告《再生能源發展條例》，鼓勵發展綠能產業，2018年蔡政府為兌現2025年非核家園政見，再修法開大門，列為前瞻基礎建設計畫之一。

政黨輪替前，2013年農委會開放農業設施可附屬綠能設施，2017年監察院已糾正農委會、經濟部、能源局，4年來未確實列管追蹤，以致產生假種田、真種電亂象，太陽能光電掠奪農地資源，業者賺取躉售電價的差額，良田荒廢變蛇鼠窩，附屬綠能設施政策才緊縮。

但蔡政府為達成2025非核家園政見，彌補電力缺口迫在眉睫，農林漁牧用地發電又成為標的，估計8年內達到地面型太陽能板17GW（170億瓦）的發電量，換算起來約需2萬5500公頃的土地！

就算國有土地、養殖專區、工業區、鹽田、埤塘、不利耕作區、水域都盤點進來，也才7000公頃，地面型太陽能板土地要上哪搭設？無怪乎桃園埤塘會被抽乾種電，台東226公頃溼地要種電，黑面琵鷺棲息地七股魚塭也要種電，雲林縣口湖養殖專區還在上演養殖業者與光電業者搶地的角力。

配合中央綠能政策，以農立縣的雲林不遺餘力，能種電的都種了，禽舍屋頂發電、溫網室種電、不利耕作區種電、台西工業區轉型綠能專區，口湖的滯洪池也要搭架太陽能板發電，太陽能板鯨吞蠶食地表景觀，偏鄉村落原本一出門是荒蕪，現在一出門是刺眼反射的太陽光，未來雲林最壯觀的景色，很可能就是太陽能板。

太陽能板回收問題台灣迄今沒有研究單位提出報告，太陽能板底下的農地經過20年的荒蕪還能種嗎？帶著鹽分的海風侵襲太陽能板比平原區大，需不需要使用化學藥劑清洗與防護，萬一要，如何與魚塭區共存，這些問題到目前都還在掩耳盜鈴。

反核的代價是深澳電廠的政策反覆，農地成為發電場所。急就章的能源政策對後代子孫是更好的選擇嗎？以煤養綠、以農地養綠，推動綠能到不顧一切，是金雞蛋還是殺雞取卵，大概20年後的子孫才會知道。

(中國時報)