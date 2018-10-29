次佳方案出馬 衝突海闊天空

2018年10月29日 04:11 中國時報 謝錦芳 攝影／ 鄧博仁 、 謝錦芳 策畫、專訪／攝影／

國際前瞻永續研究所（IASS）所長瑞恩表示，節能就像瘦身，利用新開發的app可以幫民眾提高能源使用效率。（謝錦芳攝）

瑞恩（Ortwin Renn） 小檔案

掃描旺世界看見全世界

重大公共議題牽涉多方利益，經常引發衝突對立，德國智庫國際前瞻永續研究所（IASS）科學所長瑞恩（Ortwin Renn）接受《中國時報》專訪時指出，以廢煤為例，煤礦工人、社區與一般民眾各有不同立場，永遠吵不完，若各退一步，朝次佳方案協商，創造新的協商空間，可以較快找出解方，並且讓各方保留顏面。

社會快速變遷，電動車、無人機、網路、電腦盛行，產生許多副作用。德國智庫國際前瞻永續研究所（IASS）針對永續發展議題進行跨領域研究，包括聯合國2030年永續發展目標、2050年永續願景、巴黎氣候協定、能源轉型等複雜議題，努力尋求解決方案，做為政府、民間部門決策參考。

瑞恩10月初訪台，與台大風險社會研究中心共同舉行工作坊，進行跨國交流，並接受本報專訪，以下是訪談摘要。

創造新的協商空間

問：氣候變遷與全球暖化的證據早在1981年由美國科學家漢森（James Hansen）提出，迄今許多民眾仍不了解。科學發現示警與民眾行為改變，似乎要花很長的時間？

答：是的，很多科學研究成果要花非常久的時間，才能讓一般民眾了解。以吸菸為例，尼古丁有害健康的科學證據在1950年代就發現，但有不同利益團體會阻止這些科學研究成果廣為散佈，大約20年後，社會大眾才慢慢了解尼古丁對人體健康的危害。

問：全球化、數位化與永續發展過程中會出現衝突，您提到，面對衝突時，通常次佳方案是最好的選擇，請舉例說明。

答：以德國廢煤的過程為例，燃煤會排放大量二氧化碳，不僅造成汙染與健康的問題，也使得暖化加速，所以，廢煤的時程應該越快越好。不過，目前有不少工人依賴煤礦維生，德國燃煤發電占總電力比重逾40％，這些煤礦工人要工作權，要收入，他們很難認同自己必須因為遙遠的氣候變遷而犧牲工作權。此外，還要考慮社區發展，許多依賴煤礦的老舊社區，要求他們擺脫對煤礦的依賴，社區很支持，但是必須提出社區更新方案，協助這些老舊社區再發展。

投票無助建立共識

以往面對衝突時，總是強調要建立共識，然而不同利益團體各有各的主張與堅持，立場南轅北轍，要建立共識，太難了。

其次，投票是一個選項，但是，究竟那些人對這個問題有投票權，誰是多數，是住在當地的民眾，或是氣候變遷的受害者，光是這些問題就可以吵翻天。如果投票結果有49％屬於反對的一方，這些人落敗必定非常失望。

因此，我提出第三種協商方法，大家各退一步，選擇次佳方案，而次佳方案可以創造新的解決空間，爭取更多人支持與認同。

舉例來說，如果煤礦工人目前50歲，多方協商時，允許煤礦工人繼續工作15年後退休，亦即給對方15年的緩衝期；這15年是長是短，各方有不同意見，但是在可以忍受範圍內，沒有人因此失去面子，這是次佳方案。

紅綠燈app助節能

問：廢煤是國際趨勢，台灣還討論興建燃煤電廠，似乎很愚蠢？

答：是的，從對抗氣候變遷的角度看，燃煤電廠必須逐步淘汰。政府提出電廠計畫之前，最好事先與民眾充分溝通，民眾需要的是電力，不是煤礦。主管機關可以告訴大家，現在需要供應更多電力，至於要以什麼方法發電，可以有不同選項與討論。

問：發電與節電是相對的，如果能大幅提升能源使用效率，可以大幅降低對電力的需求，你有什麼想法？

答：在德國，透過新科技的智慧城市、智慧電力很受年輕人歡迎，舉辦論壇時，這類與新科技、新趨勢有關的主題，經常有很多年輕人參加。透過科技的力量，例如科技公司開發節電紅綠燈app，紅色電價最高，黃色持平，綠色最便宜，可以隨時呈現電力價格，讓民眾選擇在什麼時候用電最便宜，同時舉行家戶節電比賽，把節電和瘦身連結在一起，都是透過app來記錄，簡單又方便。目前這項節電app在德國廣為使用。

(中國時報)