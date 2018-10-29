旅展玩遊戲 節能減碳有創意

2018年10月29日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

開發利用清潔能源，朝向綠色能源轉型是邁向永續發展的方法之一。德國智庫國際前瞻永續研究院（IASS）資深研究員喬拜（Ilan Chabay）設計一輛能源轉型展示車，民眾參觀旅展時順便上車玩一玩，學習與體驗透過低碳旅遊的各種方式，6年多來吸引70萬人參與。他說，透過遊戲，也可以學習節能減碳。

跨領域專家喬拜橫跨自然與社會科學，目前同時擔任美國亞歷桑那州大學永續學院教授。他在IASS帶領一項結合自然、社會科學等不同領域學者進行知識學習與社會變遷的國際研究（KLASICA），也首次把這項創新的研究方式傳遞到台灣。以下是專訪摘要。

問：永續發展是複雜的議題，您所帶領的知識學習與社會變遷國際研究聯盟（KLASICA）對政府決策者有什麼幫助？

答：政策決策者訂定政策時，希望朝向一個公平永續的未來。一個核心問題是，什麼樣的政策可以有效引導民眾的集體行為改變，以因應永續轉型的需要。政策決策者要設計與執行有效政策，必須知道更多有關如何幫助社會朝向建設性的轉型。KLASCIA是一個國際跨領域研究聯盟，主要研發以創新方法進一步了解社會朝向永續轉型的脈動，與集體行為改變。這些創新方法包括使用願景與認同的故事敘事，以引導至更多創意方式、符合情境的解決方法與政策，以因應人類面臨最迫切與關鍵的挑戰。

問：在能源轉型方面，您的研究發現中，有那些可供台灣借鏡？

答：在能源轉型方面，Ortwin Renn教授是專家，我並未直接參與。但是，我們有一項合作計畫，設計一輛能源轉型展示車，這輛展示車過去6年走遍德國許多地方，已吸引70萬人次參觀。這是一種寓教於樂的方式。透過許多遊戲刺激大人小孩去思考，激發他們的好奇心。

問：能源轉型在台灣引發許多爭議，您有何建議？

答：能源轉型過程牽涉許多不同的關係人與利益團體，首先，這些關係人與利益團體要先釐清，各層面的溝通很重要。

其次，如果只是發布消息，就想要改變民眾的行為，這絕對是不夠的。另方面，從較大層面去刺激民眾思考問題，同時仔細傾聽，這在引導所有關係人參與的溝通上是較有效方式。這有助於建立一個開放對話的氣氛，與相互學習。

第三，場館的選擇與使用很重要，要選擇一個令人覺得舒適、安全而想參與的場所。消息發布時要使用包括影音與圖像等多元視覺呈現，例如地圖、舞蹈、遊戲等，可以刺激大家有不同想法。

我曾經設計一項遊戲，在德國的旅展中展示，提供給大人或小孩一起玩，大約4-5分鐘，結果體驗過的人都非常驚訝，他們互相問了許多問題，玩過的人（包括政策決策者）都很難忘。這就是遊戲的魅力。

(中國時報)