人物側寫－跨界魔術師 永遠有新點子

國際前瞻永續研究所（IASS）教授喬拜談永續發展。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
喬拜（Ilan Chabay） 小檔案

德國智庫國際前瞻永續研究院（IASS）資深研究員喬拜是一位不斷跨界的魔術師。他曾在一個科學博物館擔任副館長，也曾在矽谷創辦「新好奇屋（New Curiosity Shop）」，如今則是帶領一群頂尖學者進行永續發展的跨領域前瞻研究。橫跨自然與社會科學，他不斷找問題，同時發現新的解方。

喬拜的父親是聲樂家，母親是臨床心理學家，從小家裡經常各界人士高朋滿座，熱鬧滾滾。他是點子王，取得芝加哥大學化學物理系博士學位後，曾受邀擔任舊金山一家科學博物館副館長（Exploratorium Science Museum）。他認為博物館應該是一個啟發大人或孩子好奇心，激發大家去探索宇宙和世界。不過，他發現，當時許多同事們並不知道該如何去吸引或鼓勵社會大眾參與並探索科學。

後來他離開博物館，在矽谷開辦「新好奇屋」，這是一個透過科學遊戲與展覽，吸引大人或小孩體驗的公司。「新好奇屋」自1983至2001年間曾與230家博物館合作，也曾與美國國家航太總署（NASA）、迪士尼合作舉辦科學展，18年間曾經周遊16個國家舉辦展覽。他同時設計了200個互動式遊戲與玩具，成功吸引大人與小孩參與。

大約4年前，一位諾貝爾化學獎得主Paul Crutzen參與體驗他所設計的遊戲，結果預定的開會時間到了，這位化學家還玩得不過癮。有一次，喬拜應邀到北京舉行科學工作坊，一位婦女也受到這些科學遊戲的吸引，停不下來。究竟這些遊戲有什麼魔法？喬拜說，「我從學習中發現科學韻律之美，我想把這些美好傳遞給更多人體驗。」

有一年新好奇屋來到中國大陸的南寧，許多小朋友進行科學體驗，玩得不亦樂乎，直呼喬拜是現代魔術師。喬拜說，他希望能夠透過遊戲鼓勵大人或小孩以更開放的視野去探索世界。目前他也以探索的心進行各種跨領域嘗試。

對於複雜的永續發展議題，他說，「目前我們沒有完整的解方，我們必須共同學習，找出突破創新的解方。」

(中國時報)

旅展玩遊戲 節能減碳有創意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。