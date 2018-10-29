《旺視界》人物側寫－跨界魔術師 永遠有新點子

2018年10月29日 04:11 中國時報 謝錦芳

喬拜（Ilan Chabay） 小檔案

德國智庫國際前瞻永續研究院（IASS）資深研究員喬拜是一位不斷跨界的魔術師。他曾在一個科學博物館擔任副館長，也曾在矽谷創辦「新好奇屋（New Curiosity Shop）」，如今則是帶領一群頂尖學者進行永續發展的跨領域前瞻研究。橫跨自然與社會科學，他不斷找問題，同時發現新的解方。

喬拜的父親是聲樂家，母親是臨床心理學家，從小家裡經常各界人士高朋滿座，熱鬧滾滾。他是點子王，取得芝加哥大學化學物理系博士學位後，曾受邀擔任舊金山一家科學博物館副館長（Exploratorium Science Museum）。他認為博物館應該是一個啟發大人或孩子好奇心，激發大家去探索宇宙和世界。不過，他發現，當時許多同事們並不知道該如何去吸引或鼓勵社會大眾參與並探索科學。

後來他離開博物館，在矽谷開辦「新好奇屋」，這是一個透過科學遊戲與展覽，吸引大人或小孩體驗的公司。「新好奇屋」自1983至2001年間曾與230家博物館合作，也曾與美國國家航太總署（NASA）、迪士尼合作舉辦科學展，18年間曾經周遊16個國家舉辦展覽。他同時設計了200個互動式遊戲與玩具，成功吸引大人與小孩參與。

大約4年前，一位諾貝爾化學獎得主Paul Crutzen參與體驗他所設計的遊戲，結果預定的開會時間到了，這位化學家還玩得不過癮。有一次，喬拜應邀到北京舉行科學工作坊，一位婦女也受到這些科學遊戲的吸引，停不下來。究竟這些遊戲有什麼魔法？喬拜說，「我從學習中發現科學韻律之美，我想把這些美好傳遞給更多人體驗。」

有一年新好奇屋來到中國大陸的南寧，許多小朋友進行科學體驗，玩得不亦樂乎，直呼喬拜是現代魔術師。喬拜說，他希望能夠透過遊戲鼓勵大人或小孩以更開放的視野去探索世界。目前他也以探索的心進行各種跨領域嘗試。

對於複雜的永續發展議題，他說，「目前我們沒有完整的解方，我們必須共同學習，找出突破創新的解方。」

(中國時報)