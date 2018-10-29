藍鈞天 婚禮獻妻催二胎

藍鈞天（中）昨和老婆Fiona舉辦婚宴，女兒Riley當花童。（盧禕祺攝）

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中國時報
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藍鈞天與小提琴家陳羽柔（Fiona）2015年登記結婚，遲來的婚宴等了3年，特地選在10月28日老婆生日當天於君悅飯店席開48桌補辦婚宴，宴客總花費165萬元，新娘Fiona共換3套禮服計138萬元，婚宴開始Fiona身穿浪漫粉金色亮蔥蕾絲婚紗，藍鈞天則是一襲白色西裝，2歲半女兒Riley當小花童，一家三口幸福走紅毯成為婚宴焦點。

為了這場婚宴藍鈞天與老婆花了3個月籌備，他透露會辦婚宴，是因為女兒Riley已2歲多，日前他便跟老婆商量想再拚一胎，但老婆卻反問他：「我的婚禮呢？」所以才著手規畫婚宴事宜，也期望婚宴辦完後，做人計畫能有好消息。

重現求婚現場

他表示，老婆Fiona平常工作就是從事婚禮相關產業，這次婚宴大小事情都交由老婆的團隊處理，「對於婚宴老婆的確有很多想法，當老公的則全力配合」，老婆忙到婚宴前的最後一刻，都還在確認每一個賓客的座位。

藍鈞天帶著老婆現身受訪時看到擠爆的媒體，受寵若驚表示：「這陣仗讓我滿驚訝的，應該是我出道10多年來媒體陣仗最大的一次吧！」

藍鈞天在婚宴上也獻唱〈Nothing’s Gonna Change My Love For You〉送給老婆外，由於當年他在義大利求婚時，連一張紀念照片都沒有，所以婚宴上特別重現當年求婚現場，讓大家一起見證2人幸福的時刻。

婚宴一開始藍鈞天看到老婆便眼眶泛紅，後來又哭著謝謝父親，教他怎麼做一個男人，並謝謝媽媽疼他，讓他有不一樣的人生，因為媽媽的教導讓他成為時尚F4，在台上前後共感動淚崩了3次。

(中國時報)

高以翔缺席喜事心同在

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