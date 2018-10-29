高以翔缺席喜事心同在

2018年10月29日 04:11 中國時報 報導林彥君

楊小黎（中）昨在藍鈞天婚宴中擔任伴娘，丁春誠（右）、陳紹誠擔任伴郎。（盧禕祺攝）

吳建豪昨以墨鏡及金項鍊的造型出席婚宴。（盧禕祺攝）

藍鈞天28日舉辦婚宴，丁春誠、陳紹誠擔任伴郎，昔日時尚F4獨缺人在大陸拍戲的高以翔，藍鈞天開玩笑說：「人民幣比較好！但好兄弟沒關係啦！」陳紹誠則驚爆已離婚，還有個4歲兒。

上次時尚F4齊聚已經是7、8年前，藍鈞天表示，曾約好4人中不論誰結婚都要到齊，雖在婚宴無緣合體，但他認為高以翔的心和其他人同在。

吳建豪昨快閃現身會場，僅透露目前在忙電影《葉問4》，隨即不受訪進入會場，他之後和藍鈞天勾肩聊天，展現十足兄弟情誼。昔日戀人李運慶和李佳豫一起走進會場，大方坦承是約好同行，感情已如家人。

黃韻玲昨大誇藍鈞天照顧老婆無微不至，被問到好友袁惟仁跌倒昏迷仍在加護病房，她表示自己會持續替他禱告，也會去上海探視，希望他快醒來。聊到贊助袁惟仁小孩的學費，她低調說就是好朋友的事情，就盡能力做到，不要去麻煩到別人就好。

她透露袁惟仁籌備新歌有跟她分享，「他每次講到錄音時都很開心，會一直唱很大聲，還拿把吉他，我相信他是報喜不報憂的人，真的氣他為什麼不把身體照顧好。」

(中國時報)