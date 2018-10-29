陳奕迅「不要臉」要謝霆鋒讓賢

2018年10月29日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳奕迅（左）和謝霆鋒相交20幾年，友誼深厚。

陳奕迅（Eason）27日在香港中環舉辦慈善音樂會，會上許多熱情觀眾敲碗演唱會，Eason笑說：「如果我申請到紅館的話…，謝霆鋒不要跟我爭，我是歌手、他也是，但他偏向主持美食（節目），不要為了唱歌搞得壓力這麼大！」對同樣爭取紅館體育館2019跨年檔期的謝霆鋒喊話：「我只求明年12月中至1月中，他改開農曆年行不行？希望大家支持我，我很不要臉講出口了，開30幾場都沒問題！」

Eason表示自己曾申請紅館暑假檔期，可惜沒有成功，「我沒做過跨年，試試可否在2019年開跨年演唱會，死都希望一試。」他前晚音樂會於戶外海濱舉行，氣氛浪漫，令他唱起歌來特別自在，有感而發地說：「其實這種空曠的地方不應該再蓋大樓，如果有人想蓋就實在太浪費，這樣做對社會有正面影響，當然錢是少賺了，但為何要賺到盡呢？」

妻女到場支持

四大天王之一的黎明先前曾在同一場地演唱，Eason表示：「我事前沒問過黎明，原來（在此開唱）感覺真的好正，多謝黎明，他是先鋒！」他的音樂會免費招待1600名觀眾入場，會場外圍及附近天橋上結集了數百人聽歌，Eason表演彈吉他、吹口琴，還不時向場外觀眾打招呼，而Eason的老婆徐濠縈、女兒及父親等好友也到場支持。

(中國時報)