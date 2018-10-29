黃嘉千搶女配 女兒童語：你排第幾？

2018年10月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

黃嘉千（右）對夏天管教嚴厲，盼女兒不會遇到挫折就放棄。（資料照片）

黃嘉千以《老大人》入圍金馬最佳女配角獎，她在片中飾演為照顧年邁老父，經常和哥哥起爭執的中年婦人，現實中她從小就被要求說話客氣，無法想像對家人「大小聲」，她也嚴格要求女兒夏天必須尊重長輩，夏天曾稍微提高語氣說話，立刻被媽媽瞪回去，夏天驚覺媽媽的凌厲眼神，機靈把話吞回去，黃嘉千笑說：「我看了差點要笑出來！」足見「虎媽」的稱號名不虛傳。

黃嘉千坦言是「虎媽」，談起陪女兒練鋼琴的態度，「彈錯一個音就得從頭再來，彈不順也得練到好為止。」老公夏克立在旁總說「可以了」，但她表示不是為了讓女兒未來當音樂家，「是要訓練她面對事情的態度，專注力和耐力，遇困難就要克服。」她自認過去花了許多時間挑戰演技：「哪件事情很容易？我也沒有一件事情天生就會。」

從台詞融入角色

片中她飾演蠟燭兩頭燒，得為父親操心，又等不到始終神隱的老公回家的職業婦女，常常暗自落淚，但黃嘉千下戲後是幸福小女人，爸爸還衝勁滿滿地在泰國做生意，她搞笑說：「我都不知道他不退休在那邊幹麼，但他就想工作。」母親由哥哥照顧，她不認為將爸媽送去養老院是壞事，夏克立在渥太華的父母已決定要在療養院過退休日子，「環境都很好，看了我都想去住！」

如何揣摩和自身經驗完全不同的心情？黃嘉千說：「先練習台詞，才能長出人來。」因不善背台詞，「別人背20遍，我就背50遍，需要比別人認真。」她在融入角色前，會先理解每句話和每個動作的動機，「否則我沒辦法演。」

挑戰袍紅毯競豔

首度入圍金馬，黃嘉千表示初聞消息一時沒反應過來，還問：「發生什麼事情？」接著立刻向老公報喜，夏天則一直問：「妳在高興什麼？」黃嘉千用小朋友能理解的方式說明：「數千部電影中才有5個人被選中喔！」夏天聽完引以為傲說：「那個很難！是我媽媽喔！」黃嘉千表示第一次看到女兒露出為自己如此驕傲的表情。

但夏天又童言童語問：「這樣妳排第幾名？」黃嘉千笑回：「反正一定是前5名。」是否會帶女兒、老公走紅毯？黃嘉千仍在考慮，「她如果在旁邊一直跟我說想尿尿、肚子餓怎麼辦？」入圍後沒有特別慶祝，黃嘉千表示必須維持身材，也正忙著找衣服，最擔心典禮後被「P圖」嘲笑，希望美麗亮相。《老大人》預計明年春季上映。

(中國時報)