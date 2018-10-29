湯唯：3D長鏡頭拍得過癮

黃覺（左）與湯唯在發布會上，重現電影中的甜蜜情愫。（取材自微博）

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中國時報
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今年擔任金馬影展開幕片，也在金馬獎獲最佳劇情長片、導演、攝影、音效、原創電影音樂等5項提名的《地球最後的夜晚》，演員湯唯、黃覺、李鴻其、陳永忠日前在北京出席發布會。對於備受關注的60分鐘3D長鏡頭，湯唯讚：「這是我拍過的最浪漫的長鏡頭，太過癮了。」

湯唯說，為了這場戲所有人大半夜一遍遍排練，每天最多只能拍3條，拍到第5天第2條時大家爆發歡呼，她說：「因為終於有一條可以用的了！」

拍攝這部片讓湯唯想到自已當初也是懷著電影夢「就像我最初看到導演《路邊野餐》的時候，感受到那種猛勁兒。」黃覺則調侃自己不是「應邀出演」，而是「硬要出演」。

畢贛重新剪輯

導演畢贛認為拍片時的痛苦都已經忘記掉了，現在只剩下甜蜜，「之前電影很多細節沒有做好，所以又重新剪輯了一遍，現在是剪完、做好、滿意，可以交作業了，片長也變長了，觀眾肯定會賺到。」

《地球最後的夜晚》目前只在金馬影展放映，影展票券28日開賣，該片與閉幕片《你的臉》第一時間秒殺，《大象席地而坐》、《誰先愛上他的》、張藝謀新片《影》、周迅主演的《你好，之華》都已賣光，艾瑪史東（Emma Stone）的《真寵》賣出2場。3小時內近40多場次全部售罄。

(中國時報)

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