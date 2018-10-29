2018年10月29日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

李棠霓結合中國武術與舞蹈的才藝表演讓她拿下亞軍。

全球城市形象大使世界盃結果日前出爐，Genive Trimble （左起）、Kamilla Khusainova 、 Giselle Nunez 、李棠霓、Jessica Porto是前5名得主。

2018第十三屆全球城市小姐暨全球城市形象大使世界盃總決賽，26日在濟南大明湖舉行，來自全球31個國家和地區的36名佳麗身穿民族特色服裝、並大展才藝與泳裝表演參與總決賽。其中代表台灣賽區的李棠霓，將中國功夫與舞蹈融合，拿下了亞軍。

本屆冠軍是來自墨西哥杜拉哥市的Giselle Nunez，季軍是來自俄羅斯莫斯科市的 Kamilla Khusainova，來自巴西美景市的Jessica Porto 與南非約翰內斯堡Genive Trimble分奪4、5名！大賽創始人張如君、世界盃總決賽主席、旭美集團董事長劉曉毅一同為冠軍得主頒獎授冠，共同見證前五名的誕生。

張如君表示，今年的賽事在倡導珍愛地球，特別注重文旅融合及中華文化傳播，用文化的理念發展旅遊，用旅遊的方式傳播文化，講好中國故事，傳播中國文旅聲音，助力中國文化和國際多元文化交流與融合。

賴韋如領佳麗路跑

獲得亞軍的李棠霓來自台北，她在才藝表演項目上將中國功夫融合舞蹈。她說，希望透過這次國際舞台，讓全世界看見結合力與美中國武術的功夫表演。

她之前因參演衛子雲的電影受矚目，也因此學會很多武功招式，由於身手矯健，加上中德混血外型，被視為「楊紫瓊接班人」，她也曾在柬埔寨擔任國際志工，協助弱勢家庭蓋房子。

來自台東的賴韋如是這次世界盃在濟南舉行的「健康文明跑」活動代言人，她帶領所有參賽佳麗在大明湖公益路跑，成為最佳公益活動代言人。比賽期間，主辦單位也帶著佳麗們在濟南野生動物世界搭乘遊覽車拍攝宣傳影片，佳麗們在園區裡與動物們的活潑互動影片，在網路引起熱烈討論。

(中國時報)