《我的嗝嗝老師》寶萊塢天后揣摩妥瑞症

2018年10月29日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

印度片《我的嗝嗝老師》請來寶萊塢天后拉妮穆科吉（Rani Mukerji）飾演患有妥瑞症的老師。曾在印度經典電影《黑色的榮光》中扮演聾啞人士的她，對身懷缺陷角色揣摩甚深，這次沒有受到任何影視作品啟發？拉妮點名：「像是《我的左腳》裡小腦麻痺、只有左腳能運動的丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis），《愛的萬物論》裡唯妙唯肖扮演霍金的艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）。」

拉妮穆科吉認為這些演員們讓角色連動身體、轉化外型，進而在銀幕前詮釋出面對各種身體殘疾不被擊倒的意志力，充滿說服力，讓她十分欽佩。所以這幾部電影她都可以再上數十遍。另外《時時刻刻》裡的妮可基曼（Nicole Kidman），以及《最黑暗的時刻》裡的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），都讓觀眾忘記演員本身是誰，「這都是我在詮釋嗝嗝老師所努力的方向！」

坎坷人生再遇麻煩

故事敘述立志當老師的奈娜，出生就罹患妥瑞症，會一直無法控制發出怪聲，奈娜總是在怪異的眼光或同儕的嘲笑下長大，在歷經第18次教師面試失敗後，終於在母校找到一份工作，然而她不知道的是，原來這份苦差事，即將讓她面臨前所未見的麻煩學生。電影11月2日在台上映。

(中國時報)