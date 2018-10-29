2018年10月29日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

香奈兒時尚恆彩指甲油#918，850元。（香奈兒提供）

迪奧耶誕彩妝形象圖。（迪奧提供）

迪奧耶誕彩妝形象圖。（迪奧提供）

迪奧經典五色眼影幸運星願限量版#617，2450元（限量）。（迪奧提供）

迪奧藍星脣膏幸運星願珠寶盒（限量），5800元。（迪奧提供）

香奈兒耶誕彩妝系列產品情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀的絲絨脣膏紅色限定版#5，1290元。（香奈兒提供）

迪奧金燦指甲油#760（限量），950元。（迪奧提供）

強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp），不僅承襲媽媽凡妮莎巴哈迪Vanessa Paradis的美貌，這位星二代更與電影《以你的名字呼喚我》男主角堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）熱戀，拍攝耶誕形象照展現戀愛好氣色。

香奈兒 獅子展現華麗

今年香奈兒耶誕限量彩妝系列將「香奈兒女士精神」注入設計之中，全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡運用設計師鍾愛的獅子圖騰為印記，展現節慶的華麗意象。香奈兒「獅子圖騰亮采盤」為主打，限量脣彩盤也都是露西婭精選色；「超炫耀的絲絨脣膏」紅色限定版，則烙印香奈兒女士最愛的數字「5」；另有神祕隱藏版4色眼影盤，復刻2016年推出的紅色力量系列，為耶誕系列更添驚喜。

迪奧 幸運星願限量

以羅馬神話6大幸運女神當靈感，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips則打造耶誕限量彩妝「幸運星願」，品牌也向創辦人迪奧先生致敬，1949年迪奧先生推出首款迪奧限量版脣膏，送給蒙田大道30號精品總店貴賓當耶誕禮物，今年迪奧推出1000枚限定版藍星脣膏幸運星願珠寶盒，內含幸運星願限量版#999，珠寶盒中內含5款經典藍星脣膏色選，每款色選蕊心都烙印著不同的耶誕願望。

(中國時報)