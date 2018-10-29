2018年10月29日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

自稱神經大條的柯智棠，笑說從未幫自己設定遠大的目標，只希望做好眼前的自己，戴MYKITA LESSRIM系列MASAO鏡架價格店洽，穿Martine Rose by ARTIFACTS藍色連帽上衣1萬3980元、丹寧外套2萬4980元。（JOJ PHOTO攝）

MYKITA LESSRIM系列YUUTO太陽眼鏡，價格店洽。（MYKITA提供）

MYKITA LESSRIM系列EITO鏡架，1萬8700元。（MYKITA提供）

MYKITA LESSRIM系列AIMI太陽眼鏡，1萬9600元。（MYKITA提供）

MYKITA LESSRIM系列NOBU鏡架，1萬8700元。（MYKITA提供）

曾入圍金曲獎的歌手柯智棠，帶著個人第二張專輯《吟遊》巡迴大江南北，日前才從馬來西亞返台的他，除了帶回海外歌迷的熱情外，眼神中更透露對歌唱一事的堅定。

大學畢業後意外因為喜歡而入行，柯智棠坦言剛開始做音樂時有很多不確定感，不同人生的轉換間，像是要找到某種東西一樣，「雖然現在我依然在流浪，但已經沒有想要找到什麼了，好好接受生命，沒有一定要怎麼樣。」

自稱神經大條的他，笑說人生並沒有那種成就趨向，也從未幫自己設定怎樣遠大的目標，「我只看到眼前的事情，只想做喜歡的音樂，然後很快樂這樣，對我來說那些東西也不是可以追求的，做你自己的事情，他就會來了。」

減掉慾望，做好自己，柯智棠帶點極簡主義的生活方式，亦符合他所戴的德國MYKITA眼鏡。品牌最新推出的LESSRIM系列，由工藝角度出發重新演繹傳統無框眼鏡概念，並藉精密拋光技術，打造出最細寬度僅0.5毫米的超輕量金屬鏡架。系列共推出21支全新光學和墨鏡款式，包括復古的圓形YOKO、洗練的方型NOBU等，均可無礙融入配戴者的面部特徵，展現屬於每個人自己的模樣。

(中國時報)