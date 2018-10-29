秋冬抗空汙 入手空氣清淨機

3M全效型空氣清淨機，機＋1組2入的濾網組3萬900元起，現享上市優惠價2萬7990元起，另有替換濾網1組2入5990元起，現享上市優惠價4990元起。（3M提供）

友善列印
中國時報
報導
全國電子Coway綠淨力噴射循環空氣清淨機，現享原廠現折2000元，上網登錄再送限量版孔劉悠遊卡500元，2萬3800元。（全國電子提供）
燦坤Panasonic日本製15坪空氣清淨機F-VXP70W，ECONAVI智慧節能、nanoe淨化科技，HEPA高效集塵濾網10年免更換，會員價1萬9900元。（燦坤提供）
全國電子LG PuriCare 360度空氣清淨機，現省1900元起，單層特價2萬3900元、雙層3萬3900元，買就送LG清淨機三合一高效率濾網等好禮。（全國電子提供）

台灣近年秋冬到隔年春天常出現霧霾危機，而且根據台大公衛調查室內空氣品質顯示，5成消費者家中的PM2.5濃度，其實遠高過於環保署標準之餘，嚴重時還會比室外的空汙指數高達5到10倍，不少民眾都慢慢了解到空氣汙染對健康的影響，因而相繼入手空氣清淨機，為家中空氣親自把關。

11坪以上款式 最受歡迎

燦坤發現，消費者會針對個人需要的空間及需求而購買合適的空氣清淨機，像家中有孩童及毛小孩的話，會特別留意空氣清淨機離地面具有30cm高度的淨氣口，Panasonic的F-VXP70W有地上30cm大進氣量，清淨低處空氣，訴求讓小朋友可安心在地上玩耍，另外還有家中剛裝潢、準備遷入的消費者，則會選擇能濾除甲醛等汙染物及味道的空氣清淨機，而在眾多空氣清淨機中，11坪以上高效能的商品最受歡迎，銷量占比高達82%，成為主流規格機種，也帶動了整體商品的銷售額攀升75%。

全國電子也分享，台灣每年10月至隔年4月都是空汙最嚴重的時候，因此該期間都是空氣清淨機的旺季，光10月就有2到3成的成長，而且也建議消費者在選擇時，需考慮使用空間坪數、功能，像有品牌推出可顯示PM2.5濃度的功能，LG的PuriCare 360度空氣清淨機，可360度、循環扇擺動70度以外，還有燈號顯示，就算是不懂3C用品的使用者，也能輕易了解家中的空氣狀況。

高效過濾 偵測PM2.5濃度

而3M近日推出「全效型空氣清淨機」，擁有413CFM的高CADR換氣率的「速淨力」，還有專利靜電濾淨技術的「截淨力」，以有效攔截並吸附空氣中的懸浮粒子，訴求99.9%過濾PM2.5之餘，就連小800倍的PM0.003微米微粒也能高效過濾，還有智慧偵測的「智淨力」，可即時偵測PM2.5濃度與溫溼度感知及顯示等功能，而且每日開啟12小時，日平均電費最低約1.4到1.7元，維護家中空氣健康，也能有效節能省電也省錢。

(中國時報)

達人傳授選購撇步

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。