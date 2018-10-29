BRUNO親民價登台 BALMUDA最高降價2000

2018年10月29日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

BRUNO萬能調理鍋，3990元。（BRUNO提供）

BALMUDA「The Pot手沖壺」，原價4690元，降價後為3690元。（BALMUDA提供）

日本人氣餐廚家居品牌BRUNO進軍台灣，24日發表會上更請來日本BRUNO品牌大使、藍帶主廚星野奈奈子到場，以BRUNO的廚房小家電示範料理。（BRUNO提供）

日本時尚小家電近年積極進攻台灣市場。台灣群光電子將日本人氣餐廚家居品牌BRUNO全系列商品引進台灣，包括各式人氣廚房小家電、野餐露營及家居用品，而且價格將與日本當地相當；而BALMUDA也在本月宣布全系列產品將作最高2000元的降價調整，相信將再吸引更多喜愛日系產品消費者採購。

台灣群光電子表示，除引進在日本熱銷上萬台的BRUNO多功能電烤盤以外，還有萬能調理鍋、多功能優格發酵機等小家電，針對女性客群主打簡約的紅、白色，而且家電價格不會比日本貴超過3成，像日本售價為8800日圓（台幣約2418元）的多功能電烤盤，在台售價為3290元，野餐露營及家居用品更有比當地便宜的商品，希望多功能電烤盤可在1年內銷售上萬台，而更多元功能的萬能調理鍋也能賣上1萬5000台。

BALMUDA本月正式宣布，為讓消費者體會「以簡求臻」的感動，即日起官網推出「新定價 2019」，代表性的商品「The Toaster蒸氣烤麵包機」直接降價2000元，新售價為7990元，雖與日本官網定價的2萬2900日圓（台幣約6293元）仍有距離，但可省下機票錢及搬運的時間；至於「The Pot手沖壺」，現已降價千元，新售價為3690元，則與日本的1萬1000日圓（台幣約3023元）相距不遠。

(中國時報)