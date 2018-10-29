Nespresso插旗南台灣 Oster一機雙用

Nespresso正式插旗南台灣，於新光三越高雄左營店設立南台灣首家Nespresso限定店。（Nespresso提供）

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中國時報
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Nespresso頂級旗艦機Creatista Plus，原價1萬8800元，11月13日前特價1萬4800元，同時購買8條以上咖啡膠囊再折500元。（Nespresso提供）
Oster頂級義式膠囊兩用咖啡機，1萬1800元；現買就送Oster磨豆機與Nespresso咖啡膠囊，再抽西雅圖單人來回機票等好禮。（Oster提供）

根據統計台灣人1年喝掉高達近30億杯咖啡，現正逢換季轉涼的季節，當然少不了每天清早那杯熱騰騰的咖啡，登台6年的Nespresso繼續深耕台灣市場，今年正式進軍南台灣，更推出周年慶現折優惠；而美國家電品牌Oster推出市場首創「頂級義式膠囊兩用咖啡機」，誓在台搶攻一波黑金商機。

Nespresso本月正式插旗南台灣，於高雄左營新光三越開設了Nespresso限定店，為南部消費者提供更頂級的咖啡體驗服務之餘，也考慮到消費者線上購物習慣，即日起將免運門檻降低33%，凡於網路及電話訂購10條以上咖啡膠囊即享免運服務，而免郵資郵局回收服務亦從南、東部擴展至中部、離島地區；11月13日前購買指定咖啡機如全新Lattissima one、Essenza Mini 限定色咖啡機，最高可享4000元周年慶優惠折扣。

Oster則推出市場首創頂級義式膠囊兩用咖啡機，具備了「義式咖啡機」與「膠囊咖啡機」的功能，特別採義大利進口幫浦20BAR高壓、大容量智慧奶泡系統與三道獨立控溫系統，一鍵即能享用香濃的新鮮咖啡，輕鬆取得香醇濃郁的咖啡，而「膠囊咖啡機」方面更相容Nespresso Original line的各種咖啡膠囊，方便消費者享受多元口味的咖啡，一機即能滿足繁忙工作日及休閒日的飲品需求。

(中國時報)

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