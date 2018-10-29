陳彥博要車主一起逐夢

2018年10月29日 04:11 中國時報 陳大任 報導

陳彥博說，挑戰是為了成為更好的自己，只要持續向前，這世界上沒有到不了的地方。（擷取自影片）

《Drive Your Ambition前進夢想家》紀錄影片上線1天即突破60萬人次點閱，網址：https://youtu.be/EbSWvRWrtkQ。

中華三菱贊助台灣超馬好手陳彥博並在冰島拍攝《Drive Your Ambition前進夢想家》紀錄影片。（擷取自影片）

曾以最年輕跑者身份創下「越野跑」完賽650km挑戰紀錄，並勇奪非洲納米比亞、中國戈壁、智利阿他加馬沙漠、南極洲四大極地賽總冠軍的陳彥博。今年獲得中華三菱年度賽事贊助，業者認為他最能詮釋「Drive Your Ambition」品牌精神。

為此，中華三菱特別拍攝並記錄陳彥博冰與火250公里冰島超馬賽中逆轉勝的過程，《Drive Your Ambition前進夢想家》紀錄影片上線1天即突破60萬人次點閱。陳彥博在片中說，冰島很漂亮，但當你想站在這個島的正中央，如果沒有做好準備，那是很危險的。

紀錄片1天破60萬人次

冰島有句話：「這世界上沒有最糟糕的天氣，只有最糟糕的穿著。」陳彥博說，當地氣候在5分鐘內會下大雨、下大雪，然後突然變晴天、刮大風，可說一日四季變化，橫越極地250km超馬賽還需跨越一整座海跋1600m、完全覆蓋白雪的Green Mountain。

陳彥博說，如果眼前所謂的「挑戰」讓你覺得沒有新鮮感、觸發不了心情上的衝擊，那代表你就在舒適圈；挑戰是超越自己的不可能，當你跨越挑戰、克服恐懼之後，會比現在更有成就感。

挑戰的一邊是驅動力，另一面其實就是阻礙，陳彥博回憶早期未有知名度時為了謀得贊助，有年曾經跑了一千多家公司都被拒絕，即便目前已經在北極、南極都獲得很好成績的情況下，募款還是不容易。另外，語言也是一種阻礙，為了要到世界各地，他利用Google翻譯自學，讓自己可以與人溝通並持續學習。

集結不同世代的勇氣

陳彥博說，阻礙對他來說就像是個撞擊，力道越大，成長的幅度就會越大。他曾經靠吃茶葉蛋、關東煮過日子，一天兼4份工作，早上送報紙、晚上去夜市收垃圾，還要維持自主訓練、打企畫書、找尋贊助商。儘管這麼辛苦，「但我知道這是自己會做一輩子的事，就會堅持下去。」

「Drive Your Ambition」代表中華三菱希望與所有的車主一起勇敢逐夢，並努力實現夢想。這次與陳彥博合作即是期望透過這位夢想家來激勵年輕朋友不要滿足於現況，要有企圖心，去想像自己未來的模樣。而除了超馬好手陳彥博外，中華三菱未來還會集結台灣各個領域、不同世代表現優異的代表，藉由他們不忘初衷勇於向前的故事，來鼓勵年輕朋友。

(中國時報)