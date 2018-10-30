全球右翼崛起！巴西「川普」當選總統

巴西總統大選28日進行第二輪投票，有「巴西川普」之稱的極右派波索納洛當選，其大批支持者聚集在首都巴西利亞國會大廈前歡呼慶祝。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
歐洲和美洲向右轉一覽表

全球又多一位民粹主義國家領導人!有「巴西版川普」之稱的極右翼候選人波索納洛28日贏得總統大選，也把這個拉丁美洲第一大國拉入右翼陣營。波索納洛承諾會重塑巴西的外交政策，特別是改善與美國關係。他也對台灣態度友好，曾於今年3月訪台。

重塑外交 主張大力肅貪

波索納洛勝選，也是繼英國脫歐公投過關，川普當選美國總統，以及德國「另類選擇黨」、義大利「五星運動」和法國「國民陣線」等極右勢力在各自國家逐漸抬頭，又一個重要國家向右轉的實例。

在犯罪猖獗、貪污橫行的背景下，巴西28日舉行總統大選第二輪投票，「社會自由黨」的波索納洛（Jair Bolsonaro）囊括約55.2％選票，擊敗得票44.8％的左翼「勞工黨」候選人哈達德達。波索納洛將於明年1月1日就任巴西總統，任期4年。

左翼貪腐 民粹趁勢突圍

63歲的波索納洛為陸軍上尉出身，擔任國會議員達27年。此次選戰，他提出強化執法、打擊犯罪、清除腐敗等主張，以一個反建制局外人形象，贏得選民青睞及「熱帶川普」綽號。他提出「巴西優先」口號，亦喚起民眾對巴西重啟快速發展的新希望。如今其首要任務就是振興經濟。

這次選舉堪稱巴西民主化以來，最為壁壘分明的一次。勞工黨在巴西已連續執政4屆，但貪腐醜聞頻傳，並未能將巴西帶出危機，也重創勞工黨的形象。波索納洛則呼籲停止向貧困階層撒錢，並大力肅貪，贏得對現狀不滿的中產階層和富裕階層的支持。

然而，波索納洛對黑人、女性、土著及同性戀頻頻爆出歧視性言論，還曾公開表現出對巴西右翼軍政獨裁時期（1964-1985）的嚮往，令許多巴西人感到不安。

陸願相互尊重核心利益

波索納洛當選總統，巴西的路線向右大翻轉。他非常崇拜川普，主張巴西應成為美國在南美地區的代言人。白宮28日發表聲明說，川普總統與波索納洛表示要致力於互相合作。有分析人士將波索納洛的崛起，視為川普主義在拉丁美洲的擴散。

大陸為巴西最大貿易夥伴。大陸外交部發言人陸慷29日對波索納洛表示祝賀，說陸願在「相互尊重核心利益」的基礎上，繼續一起提高陸巴關係水平。他重申「一個中國原則」，稱陸巴是「全面戰略夥伴」，大陸為巴西的最大貿易夥伴，也是主要投資來源國。

(中國時報)

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