一周兩起！流感疫苗再出包 流入9縣市

2018年10月30日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

上周五流感疫苗傳出1劑法廠賽諾菲公費流感疫苗變色，才過兩天，流感疫苗又出包！疾管署昨天再度公佈1劑流感疫苗出現白色懸浮物，出包的是國內的國光公司生產，給六個月以上、三歲以下幼兒施打的0.25ml劑型國產疫苗，讓家長聞之色變，質疑政府太誇張。疾管署表示，已暫停撥發該批疫苗，並要求藥廠3天內提出說明。

全停撥停用 4萬8千劑流出

疾管署副署長莊人祥說，這次發現的問題疫苗，為高雄市大寮區某家診所護理人員於上周六打疫苗前，因為要讓疫苗排氣而對著光照，發現疫苗內有白色懸浮物並立刻通報，疾管署28日就通知各縣市衛生局勿再使用相同批號。莊人祥表示，此劑流感疫苗為國光公司生產的0.25ml劑型國產疫苗，批號為「FKAE1802」，共計8萬2千多劑，其中已配送至台中市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等9個地方政府衛生局，共計4萬8千劑，其中已接種約2.5萬劑，剩約2.3萬劑，未施打的針劑已全數停撥停用。

莊人祥表示，目前該批號針劑已要求國光公司重新檢驗，並於三天後交報告給食藥署，截至目前未接獲任何相關的不良反應事件通報，請民眾勿恐慌。

有白色懸浮物 疑針筒問題

國光發言人潘飛表示，這是首度出現疫苗有異物的狀況，初步檢視該懸浮物為塑膠片，應是針筒問題，推估應屬單一個案，但公司仍將同批號共八萬兩千多支針劑逐一檢視，初步化驗結果，疫苗並沒有變質，且塑膠片面積大，無法隨施打排出。疾管署昨日呼籲，10月15日疫苗開打以來曾帶幼兒到上述9個縣市合約院接種的民眾，可向原接種院所確認，若有出現不適症狀者，趕快到醫療院所由醫師評估診治。

另，賽諾菲表示，日前變色的疫苗已經送回法國檢驗，預計一個月後報告就會出爐。

(中國時報)