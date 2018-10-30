陪睡說 韓籲邱講話要有高度

去年國民黨立委占領發言台，民進黨立委邱議瑩（中後）上前抗議，在搶國民黨麥克風時遭立委許淑華一掌擊中（中背影者），邱急往旁邊閃開。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜11日出席「高雄姐妹力挺韓國瑜之友會」，受到現場爆滿的姊姊妹妹們熱情歡迎。（本報資料照片）
陪睡說真假辨分明

綠委邱議瑩因「陪睡說」惹得滿身腥，但她29日態度強硬，堅持不認失言、更沒錯，不會辭去陳其邁競選總幹事，反而「討拍」自己被獵巫式攻擊，「只因為我是綠的，因為我叫邱議瑩，我就該死？」該譴責、認錯的是韓國瑜挾著網路聲量高，就言語歧視女性，要韓道歉。

韓稱遭抹黑 何錯之有

國民黨高雄市長候選人韓國瑜則親上火線回應，邱議瑩是國會議員，講話應該要有高度，卻扭曲他的本意，她應該對選民負責，他自從參選以來從未抹黑、批判對手，政治人物要打政績牌，而非抹黑牌。

「我被民進黨要求道歉，沒有1萬次，也有1000次，已經要變『道歉先生』了！」韓重申自己是提出政見，何錯之有，又何需道歉？

韓國瑜於10月11日在婦女團體活動時的公開談話，包括如果投資高雄給1000個工作機會，他會親他1個，如果給高雄1萬個工作機會，會陪睡一晚等內容。但他也說，這是晚上陪喝茶聊天，不要想歪了。

被獵巫攻擊 邱不退卻

邱議瑩昨天在高雄舉行記者會，對於有關她在校友會群組「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」的貼文，她說，她是在校友會群組反問校友要讓高雄剩下這些東西，要讓高雄沉淪下去的貼文。

她說，提出質疑後卻被獵巫式攻擊，難道只因她是邱議瑩，大家討厭她，就要醜化、抹黑她嗎？「我沒有失言、沒有做錯事，不應該因為我是邱議瑩就羞辱我，因為他是韓國瑜就吹捧他。」說到激動處，她更眼眶含淚。

對於媒體詢問她是否要對說話失準引發網友負評，或考慮退出輔選團隊。邱說，戰士要戰死沙場，面對韓國瑜汙衊女性，她絕不退卻，會持續捍衛女性奮戰到底。

陳其邁挺邱 促韓道歉

民進黨高雄市長候選人陳其邁則為邱議瑩緩頰，指她爆LINE失言爭議後，已在群組表達歉意，反觀韓國瑜是「江湖郎中賣藥」不只一次在公開場合談及招商陪睡，招商內容空洞，早已引起婦女團體反彈，質問韓「道歉有這麼困難嗎？」

(中國時報)

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