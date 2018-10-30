許淑華諷邱意淫 斷章取義

2018年10月30日 04:11 中國時報 周毓翔 、 林瑞益 、 柯宗緯 、 廖志晃 ／綜合報導 ／綜合報導

立委邱議瑩在LINE群組的陪睡說，引爆各方議論，曾在立院賞過邱議瑩「驚天一掌」的國民黨立委許淑華表示，現場姊妹都理解這是一句玩笑話，卻被邱斷章取義大作文章，「我必須說，思想齷齪之人不論何事，都能『意淫』成骯髒的畫面」。許淑華認為，邱說被獵巫的原因，實屬邱個人行為，是因為邱夠蠢，不需要以全台灣女性和所有支持民進黨的人當後盾。

而藍、綠則是各自出動婦女團體開炮，挺藍婦團譴責邱議瑩斷章取義，更低估所有女性同胞智慧；挺綠婦團指韓國瑜的說法是歧視、物化與貶低女性，拒絕韓式沙豬幽默、韓式性別歧視。

其實細數邱議瑩擔任立委以來的爭議事件可謂族繁不及備載，暴力掌摑、腳踹樣樣來，嘴上功夫更是了得。2013年4月19日，邱議瑩不滿前總統陳水扁清晨被移監，率10幾名立委跑去時任法務部長曾勇夫辦公室，大腳一踹把曾的辦公室大門踹破。2009年時，前國民黨立委李慶華在立院批評邱干擾他質詢，引發邱不滿隨即一巴掌下去招呼李慶華。

時代力量立委徐永明去年11月為阻擋一例一休修法，占領發言台杯葛議事，邱議瑩在台下批評「你們太陽花已經崩潰了！」此外，勞團在一例一休修法過程中在外頭抗議，邱議瑩則在院內嘲諷「都是放錄音帶啦」！同天，她還諷刺國民黨立委陳宜民是「陳小姐」，顯見其對於性別意識也不夠尊重。

今年水患期間，邱議瑩先是在臉書發文酸韓國瑜淹水時還在唱歌跳舞，但隨即被爆料淹水還沒解決，她就先去波蘭考察了。邱議瑩爭議不斷，無怪乎許淑華意外在立院搧了她一巴掌後，不但沒被譴責，甚至被網友推崇。

(中國時報)