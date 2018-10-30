韓流襲全台 切忌得意忘形

2018年10月30日 04:11 中國時報 崔慈悌

綠委邱議瑩一番「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」的話，令人丈二金剛摸不著頭緒，雖不知她為何有此發言，但足以惹惱女性，邱的本意雖是要幫陳其邁打韓，但邱的失言成為眾矢之的後，反成為陳其邁的「豬隊友」，不過，此次的陪睡風波也提醒韓國瑜，愈是關鍵時刻愈不容得意忘形，只要稍有閃失，隨時都可能被對手「見縫插針」。

綠營長期執政的高雄市長選舉，原本被外界認為「只要贏得民進黨內初選就算當選」，國民黨當初推韓國瑜出馬，也只是「死馬當活馬醫」，沒想到被韓國瑜打成五五波，一場「爆棚」的鳳山造勢晚會，更連柯P都不得不承認「韓國瑜網路聲量比我高很多」。

韓國瑜的崛起，不僅炒熱高雄選情，外溢效應也驚人，這樣的韓國瑜在選前不到1個月，必成「箭靶」，綠營從中央到地方肯定傾洪荒之力，萬箭射向他。

還原此次的「陪睡風波」，韓以他的「韓式幽默」，開玩笑的說「如果有1萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺」，並隨即補充「是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了」，卻被邱議瑩說成「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」

邱將韓國瑜「談投資」主題歪到「陪睡」，把經濟議題轉黃，難怪女性選民聽了非常不舒服，女性團體也痛批這是侮辱女性，要求邱議瑩公開道歉。邱不僅沒幫上陳其邁，還讓蔡英文總統過去塑造的「民進黨相對尊重女性」形象被打壞，可說是「賠了夫人又折兵」。

不過此次的風波，韓國瑜雖當場就作出解釋，但話一出口，確實很容易被拿來斷章取義。「韓式幽默」是韓國瑜的「獨門絕活」，也為他贏得網路超高聲量，但話說得太快，也可能惹來麻煩。尤其選前關鍵時刻，進入捉對廝殺的肉搏戰，韓國瑜絕不能因超高人氣就得意忘形，否則隨時可能被塗黑抹紅打成又黃又LOW。選舉如戰場，只有挺得到最後一刻的人，才是真正贏家。

(中國時報)