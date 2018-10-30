侯大幅領先蘇21.9個百分點

2018年10月30日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

《美麗島電子報》29日發布新北市長民調，侯友宜大幅領先對手蘇貞昌達21.9個百分點，侯友宜表示，民調參考用，但民眾認為老縣長常謾罵攻擊比例達29.7％，代表人民已厭惡奧步、抹黑、謾罵跟攻擊；蘇辦則表示，會參考民調，也會爭取更多市民朋友支持及最後的勝利。

根據最新一期《美麗島電子報》民調指出，在新北市長選舉的支持度部分，侯友宜以44.4％領先蘇貞昌的22.5％。和該報9月民調相比，雙方差距從13.5個百分點，擴大至21.9個百分點。

交叉分析顯示，即便「泛綠選民」對蘇貞昌的支持度，也是從9月的81.4％驟降至71.5％。

另在信任度部分，侯友宜以53.8％領先蘇貞昌的40.9％，若與9月相比，雙方差距從10.4個百分點擴大至12.9個百分點。

民調中有一點值得注意的，是民眾認為蘇貞昌經常謾罵攻擊比例達29.7％，而侯僅為5％，對此，侯友宜表示，這代表民眾已非常厭惡負面的選舉手段。

侯友宜強調，對手謾罵攻擊，不然就說「我們來辯論」，他認為「態度」最重要，以反對深澳燃煤電廠為例，侯友宜就反問，「蘇要不要表示態度？這攸關新北市如何守護環境生態及市民健康，新北市長不能沒有態度，態度才是新北市長的高度！」 蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞則回應，只要是有科學根據，有參考價值的民調，蘇辦都會了解。而民調是看趨勢不是看數字，第一線支持者的反應愈來愈熱，網路上參與直播的民眾也愈來愈多，加上內部民調，蘇辦對選情有信心，團隊會繼續努力。

(中國時報)