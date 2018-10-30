高民調高風險 就怕票出不來

2018年10月30日 04:11 中國時報 林金池 、 陳俊雄

侯友宜參選至今各項民調一枝獨秀，看似選情平穩迎接勝選，但一片叫好聲中反而凸顯侯友宜潛藏的危機，畢竟，看好度不見得可以全數轉化成票數，選戰最後藍綠行為慣性模式仍需觀察，只要藍營支持者缺乏危機意識，投票率下降到6成以下，侯友宜就可能陰溝裡翻船。

新北市長朱立倫2014年競選連任，選前各家民調，朱立倫領先對手游錫堃10％以上，開票結果差距僅1.2％左右，輸贏2萬5000票以內，險些丟掉新北市長。

當年除了國民黨執政不佳的大環境影響，各家媒體民調不斷吹捧朱立倫更是主因，組織操盤手輕忽大意，甚至內部還傳出目標大勝20萬票以上，一片樂觀中，藍營支持者喪失憂患意識，覺得好像不差自己這一票，結果不出門投票，投票率僅61.6％，較上屆下降10％，這就是關鍵所在。

2016年國民黨敗選後黯然下台，但民進黨上台後2年多，執政方向定位不明、經濟倒退，兩岸關係緊張，年金改革、7休1等政策引起社會動盪，這固然是人民的選擇，但也可以說是藍營支持者不夠團結導致。

如今，侯友宜高民調猶如當年朱立倫選舉的翻版，對手卻是民進黨最強棒的老縣長蘇貞昌，如果藍營支持者鬆懈，不願外出投票，綠營支持者卻風雨無阻力挺，如此一來一往下，對侯友宜而言難道不是一大危機嗎？

偏綠的民調中心竟釋出民調差距拉大的訊息，這並非吹捧侯友宜，恐是包著糖衣的毒藥，輕忽對手永遠是自己最大的敵人，差一點翻盤歷史足為殷鑑！

(中國時報)