差距拉近 高思博緊追黃偉哲

2018年10月30日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

臺南市長選舉民調 明天投票日，最可能投誰？

臺南市長選舉民調 各年齡層支持度

臺南市長選舉民調 近月各家民調

台南市長選情出現變化，根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，國民黨候選人高思博穩居第2，與民進黨候選人黃偉哲的支持度，差距縮小，但若就已表態一定會投票者再做調查，黃、高2人僅差5.7個百分點，「韓流」效應持續發威。

35％動向未明 左右投票結果

年底選情越發激烈，加上公投綁大選，表示一定會與可能會去投票的受訪者達81.3％。有24.6％表態支持黃偉哲，高思博則有17.6％，無黨籍的林義豐、蘇煥智、許忠信、陳永和，分別為15.7％、3.2％、2.5％、0.6％，但「尚未決定」、「不投票」、「投廢票」和「拒答、很難說、無意見」等加起來，總計有35.7％，這部分民眾未來動向可能左右最後結果。

若就表態一定會去投票的58.4％，再做調查，黃偉哲支持度為27.7％，高思博是22％，林義豐為15％，蘇煥智、許忠信、陳永和依序是4.1％、3.2％、1％。

儘管黃、高差距拉近，但民調顯示，黃偉哲不分性別、年齡層、教育程度與行政區，幾乎全面都領先，只有在50～59歲的年齡層不分上下，僅有微幅1.4％差距，在專科學歷的受訪者以17.7％落後高思博26.3％。

林義豐蘇煥智 瓜分泛綠選票

此外，高思博只在「大本營」東區以及市議員第1選區（後壁、白河、新營、東山、鹽水、柳營）及4選區（楠西、南化、玉井、左鎮）取得領先地位。黃偉哲在「故鄉」七股在內的第2選區，以及過去立委選區善化、新市在內的第5選區領先幅度都相當明顯。

在政黨傾向方面，有58.7％的泛藍支持者表示力挺高思博，但也有12.5％屬意黃偉哲；不過黃偉哲也無法有效掌握泛綠選票，面臨到無黨籍林義豐以及蘇煥智、許忠信等系出綠營候選人的嚴重瓜分，僅得到48.4％的認同。

在市議員的部分，20.9％表示偏向國民黨候選人，略高於民進黨的19.2％，但還是有23.9％的受訪者表示看人不看黨。

此次民調是在10月28日，由中國時報民調中心執政，有效樣本1074人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中國時報)