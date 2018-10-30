師父出手快很準 黃腹背受敵

2018年10月30日 04:11 中國時報 洪榮志

距選舉投票日只剩25天，台南市長選情卻因「大創案」，黃偉哲、蘇煥智、高思博3位市長候選人互控官司纏身。蘇、黃2位「師徒反目」的衝擊力道，遠大於藍營高思博的攻擊。

從民進黨台南市長黨內初選以來，大創案一直與黃偉哲如影隨行，不僅立委陳亭妃曾在黨內廉政委員會舉發，時力立委黃國昌更多次在立法院質詢指控；經國民黨市長候選人高思博追擊後，如今又有退出民進黨自行參選的蘇煥智跳出來對陣，持續緊咬黃偉哲。

各方人馬指控的大創案，係針對大創公司在禁止進口日本核災區食品期間，黃偉哲是否涉及收賄關說，以及政府機關是否違法放行等疑雲。按理說，真理愈辯愈明，黃偉哲團隊只要公開說清楚、講明白，應可化解外界對他的質疑。

然而，黃偉哲陣營卻一貫以否認、迴避策略回應，並將外界對他的質疑定調為抹黑攻擊，企圖以「信者恆信、不信者恆不信」的選舉語言，淡化此一事件衝擊力道。

就選戰策略而論，在藍綠對陣中，目前占領先優勢的黃偉哲，是想以四兩撥千金的策略，「冷處理」大創案，因此高思博打得雖猛，卻不易在泛綠支持者中掀起波瀾。

但如今主攻手換成蘇煥智，2人昔日為師徒，「師父」蘇煥智出馬，黃偉哲難以繼續迴避，蘇煥智出手又快狠準，更打著「為免民進黨繼續朝向黑金墮落及端正官箴，避免台南加速往黑金淪落」的大旗，連帶也將民進黨拖下水，衝擊力道之強，更迫使黃營不得不轉守為攻反提告。

黃偉哲陣營雖企圖以提告避免因大創案再失分，但蘇煥智曾是2屆台南縣長，在舊台南縣區耕耘極深，影響力猶在，蘇的接連出手令黃偉哲腹背受敵，也讓台南市長選情趨向緊繃。

(中國時報)