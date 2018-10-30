大創案 蘇煥智告黃偉哲貪汙圖利

2018年10月30日 04:11 中國時報 陳志賢 、 陳建瑜 、 洪榮志 、 張理國 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

投票倒數25天，台南市戰況激烈，出現候選人互控案。無黨籍台南市長候選人蘇煥智，不滿另名台南市長候選人黃偉哲，在大創案中涉嫌向經濟部及國貿局施壓關說，包庇業者進口日本核食，昨日至台北地檢署告發黃偉哲、黃偉哲辦公室主任曾碧珠、前經濟部長鄧振中、國貿局長楊珍妮等4人涉嫌貪汙、圖利罪。

蘇煥智除告發黃偉哲等人外，也向監察院檢舉經濟部、國貿局在大創案中違法瀆職，請求監委依法究辦。

黃偉哲昨也委託律師遞狀控告蘇煥智及高思博2人違反選罷法及加重毀謗罪。黃偉哲委任律師陳惠菊指出，大創案是從初選到大選被炮製出來的案件，遭對手不斷炒作，卻從來沒有人提出黃偉哲涉案的直接證據。

她強調，黃偉哲沒有施壓、沒有關說、沒有收賄，也當然沒有不當得利，一切光明磊落，經得起檢驗。

蘇煥智卻認為，大創百貨被查獲於2015年3月非法進口日本核食13項共1萬3259件，但經濟部竟不顧國民健康，拖延8個月才禁止輸入，顯然已有刻意圖利包庇大創公司之消極不作為犯罪。

蘇煥智說，黃偉哲辦公室是大創案收賄「門神」，黃偉哲自承曾經帶大創董事長拜訪鄧振中，另據檢舉大創案的廠商葉啟中指控，他因大創訂單壓力，被曾碧珠威脅，迫於無奈下，只好賄賂曾碧珠、黃偉哲以取得訂單，黃偉哲事後以支票、工程等假交易方式收賄2.7億。

另黃、曾於2015年11月召集國貿局等單位協調，違法要求國貿局長楊珍妮及承辦人放棄貿易法的實質審查職責，改由被禁止進口處分的大創公司自行提出書面保證書後，准予發放輸出入許可證。

但楊珍妮喊冤：「要屬實啊，指控要有證據啊！」她表示，核災區食品進來都要有衛福部證明、輻射檢驗證明，這些都有，大創只是在處分禁止前有一些已成立（依法專案申請）的交易行為而已。政務委員鄧振中也說，蘇煥智必須提出事實依據。

(中國時報)