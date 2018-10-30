韓高聯手翻轉南台灣 逾6成喊讚

2018年10月30日 04:11 中國時報 洪榮志 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣飆高，國民黨台南市長候選人高思博連日主打「南高合作拚經濟」議題，不僅希望替台南未來經濟發展提出具體對策，也盼獲得韓國瑜的外溢效果加持翻轉戰局。《旺旺中時》民調顯示，62.8％選民認同跨縣市合作有助促進台南經濟。

國民黨台南市議員候選人謝龍介29日成立競選總部，賣菜郎韓國瑜與高思博合體龍介仙，現場3000人一人一旗揮成國旗海，掀起難得一見的藍色旋風。3人喊出韓國瑜1號、高思博2號、謝龍介8號，「128，一路發！」

韓國瑜致詞時，現場歡聲雷動，他表示這2天一直與高思博交換意見，高雄與台南痛苦指數差不多，東西賣不出去、人不進來，如何繁榮？台南、高雄、屏東3縣市要聯合農產品向國際搶訂單，將與高思博聯手翻轉南台灣。

若以《旺旺中時》6月與最近民調相比，高思博支持度17.6％，約維持平盤，主要對手黃偉哲則大幅下滑超過15個百分點，2人差距縮小，未來若能擴大韓國瑜外溢效果，鹿死誰手仍未知。

黃偉哲競選辦公室先感謝民調單位用心良苦，但盼看到、了解完整問卷內容及交叉分析報告。

高思博認為，民調指出黃偉哲支持度跌破25％，顯示隨著大創案相關資訊愈爆愈多，台南民眾已經開始懷疑黃偉哲的清廉度。

無黨籍市長候選人林義豐強調，他的支持度不只15.7％，依自家民調支持度已超越黃偉哲；無黨籍蘇煥智指支持度為15至20％，且仍快速成長；無黨籍許忠信強調還有許多隱性選民，支持度與黃偉哲已在伯仲間；無黨籍陳永和則驚喜說，支持度「增加0.5％耶」，他會繼續認真做。

(中國時報)