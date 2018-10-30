林義豐 蠶食黃基本盤

2018年10月30日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

根據《旺旺中時》最新民調顯示，在民進黨候選人黃偉哲、國民黨候選人高思博之後，無黨籍的「虧雞福來爹」林義豐以15.7％緊跟在後，交叉分析顯示，林義豐在20～29年輕族群以及泛綠選民中分別得到35.5％、22.4％支持率，侵蝕黃偉哲的基本盤。

黃偉哲目前雖然仍居領先地位，但與第2名的高思博差距縮小。關鍵之一，向來傾向民進黨的年輕選票出現「琵琶別抱」的景況，而泛綠的選票，也因為同室操戈，遭到前台南縣長蘇煥智以及前台聯立委許忠信的蠶食鯨吞，讓南市選情在距投票日不到一個月時，出現「化學變化」。

根據民調交叉分析顯示，目前支持度第3的林義豐，在男性選民部分與黃偉哲幾乎難分軒輊，但在20～29、30～39的年齡層，分別得到35.5％與25.8％的支持率，領先黃偉哲的25.9％以及24.8％。此外，大學以上教育程度部分，林義豐與黃偉哲相當。

更令人意外的是，政治素人林義豐在泛綠陣營中也大有斬獲。民調顯示，黃偉哲僅獲得48.4％，也就是不到一半泛綠軍的選票；而表態挺林義豐的比例卻高達22.4％，基本盤大幅流失，應讓黃偉哲大有芒刺在背之感。

至於行政區方面，出身原市區的林義豐在安平、南區、北區以及中西區也取得明顯優勢，與黃偉哲纏鬥相當激烈，成為台南市長選戰勝負最關鍵的力量。

(中國時報)