投票日宣傳公投 最高罰500萬

2018年10月30日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕因身兼「反空汙公投」領銜人，日前引發綠委質疑恐在投票日宣傳。為弭平爭端，中選會昨直接使出「大絕」，表示候選人無論是否為特定公投案領銜人，凡於投票日宣傳公投，都被認定是競選活動，皆違反《選罷法》規定，最高可處500萬元罰鍰。

江啟臣批「行政濫權」

對此，國民黨團總召江啟臣指出，選舉當天不得宣傳是依據《選罷法》，但《公投法》沒有明文規定禁止當天不得宣傳，「為何中選會可以直接禁止？甚至凌駕法律根本沒規定的事」抨擊中選會根本是行政濫權、侵犯人民公投權利。

《選罷法》規定選舉宣傳至投票日前一晚10點，但《公投法》對宣傳規定並無明確時間，甚至領銜團體在投票當天都還能宣傳；由於盧秀燕身兼公投領銜人，綠委日前質疑，若盧在投票當天宣傳公投，甚至穿候選人背心，等同把公投當作選舉武器，要求中選會給個說法。

中選會主委陳英鈐15日於內政委員會說，依法投票日只能公投宣傳不能選舉宣傳，雖然領銜人與候選人身分重疊有疑慮，但過去沒發生過此事，仍需個案認定。

中選會昨發布新聞稿指出，《公投法》並無投票日禁止宣傳規定，但因年底公投綁大選，為預防投票日藉公投宣傳之名行競助選之實，造成執行上之爭議，昨邀集內政部、法務部及各縣市選委會討論後訂定相關規範。

中選會說，投票日公投宣傳活動如穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，依通常一般人經驗，一看即知者，則屬投票日從事競選或助選活動。

《選罷法》壓《公投法》

中選會「提醒」於今年公投議題涉及全國性立法原則或重大政策，候選人對各項公投議題無論持贊成或反對態度，皆屬其競選活動一部分。

中選會指出，不論候選人是否兼具公投領銜人，凡於投票日宣傳，皆是《選罷法》所規範「投票日不得從事競選、助選或罷免活動」規範，提醒候選人於投票日當天勿進行公投宣傳活動，以免誤觸法網。

中選會說，若候選人的公投宣傳地點位於投票所四周30公尺內，即違反《選罷法》第108條第2項、《公投法》第42條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；如於30公尺以外，則違反《選罷法》第56條第2款，可處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

(中國時報)