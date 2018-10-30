擴張解釋法律 中選會淪為助選會

2018年10月30日 04:11 中國時報 郭建伸

為了不讓國民黨台中市長長候選人盧秀燕在投票日當天宣傳公投，中選會竟然和民進黨立委一搭一唱，直接將《選罷法》不得宣傳的規定準則用至《公投法》，但《公投法》並無明文規定不得宣傳，中選會此舉無疑是擴張解釋法律，甘於淪落當「助選會」；中選會正、副主委都是法律學者出身，如此引用法律，不曉得怎麼回學校教學生？

中選會昨明確宣示，為預防候選人在投票日藉宣傳公投但實際從事競選，竟認定所有候選人對各項公投表態，皆屬於競選活動；並規定不論候選人是否兼具領銜人，凡於11月24宣傳公投，就違反《選罷法》所規範的「投票日不得從事競選、助選或罷免」。

言下之意，在中選會「規畫的理想投票日」，盧秀燕當然不可宣傳反空汙公投，而丁守中不能說他剛投完愛家公投，姚文智不能力挺東京奧運正名公投，苗博雅或任何一個支持婚姻平權的民進黨議員，也不能提醒大家別忘記去投挺同婚公投，因為不管是不是領銜人，當日都不能宣傳公投。

《選罷法》規範的是公職候選人，其中條文怎能直接準用在公投事項？中選會逕自開完會後發新聞稿，匡列所有候選人都不得在選舉日宣傳任何公投，簡直視法律於無物，遑論正、副主委兩人還都是法律學者。

《憲法》明定，人民的權利義務應以法律訂定，該用法律訂定者，不得以命令定之。若真的是有立法疏漏，豈能只是開會決定後就發發新聞稿決定？就算是要反制盧秀燕及反空汙公投，中選會也不該行政擴權至如此地步，甚至自行制定法律，簡直當自己是立法院。

中選會主委陳英鈐曾在議場備詢時泛淚，眼巴巴地說死人連署公投可成案「很痛心」。外界不知道那是不是鱷魚的眼淚，但經過這一回，中選會已罔為獨立機關身分。

(中國時報)