工業區1坪百萬 經濟部防假投資真炒作

2018年10月30日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

美中貿易戰升溫，一些台商返台設廠，不過多位立委昨質疑，現在有工業區土地飆漲到每坪80萬元到100萬元，懷疑是假投資、真炒地。經濟部工業局副局長游振偉回應，會針對有無落實投資計畫等綜合考量，避免進駐工業區的台商只是炒作土地、未進行真正投資。

立法院教育及文化委員會昨天邀請科技部、經濟部、財政部、勞動部及陸委會等單位報告「美中貿易衝突，政府如何協助台商返鄉投資，並解決相關障礙」議題。

科技部長陳良基表示，目前科學園區有140公頃的空間可以立即提供使用，已有3家廠商通過審查可進駐科學園區，後續還有20多家申請中，主要是通訊、精密機械及光電等產業。

回流台商如不符進駐科學園區資格，可考慮自行找地或到經濟部管轄的各工業區設廠。游振偉表示，目前表達有意願回台投資的企業，以網通、伺服器和自行車業為主，惟依據目前掌握之企業返台投資趨勢，未來會有其他產業廠商表達回台需求。

游振偉指出，有25家廠商表達回台投資意願，其中21家在自有土地設廠，另外4家則共有土地需求13.85公頃，經濟部回全力協助。針對新設園區，將保留一定比例（20％）產業用地，以只租不售方式供廠商使用。

國民黨籍立委柯志恩質疑，目前剩餘較多土地的工業區主要是在彰濱、雲林等，但一些廠商較想進駐的工業區，地價則飆漲得很離譜，以新北產業園區來說，許多投資客已前往卡位，甚至出現一坪80萬元的高價，到底政府是鼓勵廠商投資房地產還是投資科技產業？

民進黨立委黃國書也質疑，台商要回台設廠，土地就是一個大問題，現在北部工業區土地每坪飆漲到百萬元、台中工業區也要27萬元，熱門工業區一地難求，政府對於迎接台商回流沒有根本策略。

游振偉回應，經濟部會針對不同回流的台商個案，根據投資計畫、投資金額、人才需求等各方面有內容有無具體落實，綜合起來判斷廠商是否為真投資，如果2年未完成使用閒置土地，可由地方主管機關查估市場價值審定予買回，避免土地炒作。

(中國時報)