首架國產高教機 明年9月出廠

2018年10月30日 04:11 中國時報 劉屏 ／安納波里斯電 ／安納波里斯電

國防部副部長張冠群上將29日在美國表示，首架國產新式高級教練機將在明年9月出廠，後年6月首飛，成為國機國造與軍民合作的典範。

美台國防工業會議在馬里蘭州首府安納波里斯登場，身為我國首席代表的張冠群在演說中指出，2年來，台灣的國防產業聚焦航太、船艦、資安等3大核心領域。

有關國機國造，最具代表性的高教機已在今年6月開始組裝，未來將產製66架，預算大約為美金23億元，其中將近4成與國際廠家合作，目前漢翔公司已洽商完成主要合作廠家的採購合約，預計明年9月出廠，2020年6月首飛，2026年全部生產完成，「這是台灣自主國防與國內、外產業合作，創造軍民雙贏的合作的典範」。

張冠群說，以新式高教機為起點，「我們正評估後續衍生機種的需求」，並歡迎美國廠家參與。

在船艦方面，張冠群指出，除了推動潛艦國造、劍龍級潛艦性能提升，中華民國也開始規畫「下一代一系列的水面戰艦」建造計畫，包括新一代巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦、沱江級後續艦、新型快速布雷艇、微型飛彈突擊艇等。

美台國防工業會議始自2002年，由美台商業協會主辦。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，今年與會人數超過200人，規模之大是歷來第3，只比第1、2屆少5人；台灣的廠商代表約為50人，與歷年相當。

韓儒伯認為，年底之前，美國可能宣布另一筆對台軍售。他說，今年會議氣氛與前幾年不同，因為川普政府重視台海安全，且行政部門有許多著名的知台派，例如白宮國家安全顧問波頓、國防部亞太安全事務助理部長薛瑞福等人，這些都有助於美國對台軍售走上正軌。

上個月，美國宣布總額美金3.3億元的對台軍售案，項目是國軍的戰機及運輸機備件等。韓儒伯指出，這次會議中，雙方應會討論到潛艦國造合作事宜，也應會討論台灣在川普政府「印太戰略」中的角色。

(中國時報)