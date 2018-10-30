普悠瑪、太魯閣 今起改雙駕駛

2018年10月30日 04:11 中國時報 王思慧 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

新任台鐵局長張政源（左二）29日赴台東市立殯儀館弔唁罹難者，董家家屬怒控「要真相」。（莊哲權攝）

普悠瑪列車上周日出軌翻覆，造成18人死亡，190人受傷，交通部長吳宏謀昨日宣布，今(30)日起普悠瑪列車及太魯閣列車啟動雙駕駛，估計雙駕駛制度至少要加57人，每日須新增12萬5400元至13萬6400元人力成本。

ATP沒改善前 一定雙駕駛

吳宏謀說，行政院今年2月已核定增加台鐵員額2000多人，現已進用1900多人，由資深台鐵人培訓中。在路的管理方面，台鐵每年有工務預算，還有前瞻基礎建設經費，將針對台鐵高風險路段改善，只要有好的管理方式，可將風險降到最低。

加派57人 台鐵稱調配無虞

吳宏謀表示，普悠瑪ATP將請中科院來協助，希望安全有效，就像高鐵的ATC就是保護系統，形同第二位駕駛，因此在ATP沒改善前，普悠瑪和太魯閣一定會有雙駕駛。台鐵現普悠瑪列車有18組、大魯閣有8組，今日開始採取雙駕駛後，頂多增加26名人力，台鐵還調配得過來。

依台鐵規定，若採雙人乘務，其中須有1名合格司機員，再加上1名備用乘務人員，可以由機車助理或司機員擔任。

目前共有機車助理234人，全部都有取得機車助理資格，合格的司機員共1113人。平日每日須新增12萬5400元人力成本，假日每日須新增13萬6400元的人力成本。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」昨公布調查訪談，發現事故「非單一因素」，若有人為責任也非一人問題。調查小組決定先進行第二階段訪談，並將個人責任問題，交由地檢署調查偵辦，並建議交通部即起普悠瑪增副駕駛。

所謂「非單一因素」，調查小組解釋，事故的成因並非關鍵時刻關掉ATP（列車自動防護系統）的一兩個動作造成，調閱列車控制監視系統（TCMS）資料，列車不止是在宜蘭才發生問題，早在基隆暖暖站時就有狀況，「從狀況來看，不是單一因素，從車子的狀況讓司機忙於連絡，以及一連串發生狀況，才導致後面發生的結果」。

政院調查 事故非單一因素

調查小組表示，尤振仲在訪談時承認有關ATP、也忘了再恢復ATP，但尤也質疑遠端監控的調度中心怎麼沒有提醒他？遠端監控不是應該要發揮功能？調查小組召集人吳澤成說，在本周第二波訪談完成後，至少還要再開兩次委員會，才能公布事故原因的直接、間接因素。

調查小組昨提出的結論中，關鍵的超速部分指出，列車在大溪站前停車後ATP隔離，之後未再開啟。列車後續在行駛至宜蘭、羅東等站過程中，速度均維持在130km/h以下，符合規定速限；但自羅東站開車後速度超過130km/h。

(中國時報)