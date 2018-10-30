政次降轉首例 張政源任台鐵局長

2018年10月30日 04:11 中國時報 王思慧 、 張理國 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

普悠瑪出軌翻車重大事故，台鐵局長鹿潔身已於上周四（25日）請辭獲准，交通部長吳宏謀昨（29）宣布，交通部政務次長張政源勇於承擔台鐵的改革，願意降調接任台鐵局長，今日上任，要大刀闊斧的改革。

張政源29日赴台東弔唁普悠瑪事故罹難者，並參加導遊朱永照告別式，張政源揭櫫上任後工作方向，首要是給東部民眾一條安全回家的路；痛失8位親友的董家兄妹則怒喊：「我們只要真相，什麼都不用說！」

張政源昨向普悠瑪事故罹難者致哀，並逐一慰問家屬、聆聽家屬意見；董家家屬一見到張政源就痛罵，台鐵說要在台東成立單一窗口協助家屬，但事故至今，連個對話窗口都沒有，還把家屬晾在一旁，「我們只要真相！」

張政源表示，接任台鐵局長後工作方向，首先是把安全做好，給民眾一條安全回家的路，再度取得社會對台鐵的信任；其次為凝聚員工向心力、提振員工士氣，喚回對工作的熱忱；再者，包括總統、院長都展現未來台鐵要脫胎換骨的決心，他會和台鐵1萬多名員工站在一起，也希望社會大眾支持。

張政源是賴揆子弟兵，行政院發言人Kolas Yotaka表示，交通部徵詢的局長人選不只張政源1人，這跟子弟兵與否也沒有關係，賴揆是後來才知道這項人事。

吳宏謀表示，張政源以前曾待過台鐵，降職接任台鐵局長，是首次由二級公務機關首長轉調，擔任三級機關主管職務的案例。張政源由簡任14職等的次長，轉任相當簡任13職等的台鐵局長，加計專業、主管加給等，接任台鐵局長，讓他的月薪約減少5萬7430元，合計月領11萬5310元。

張政源為交通大學交通運輸研究所博士，於1987年至1991年任台灣鐵路管理局台北站站長，也曾任台灣省政府交通處旅遊局局長、觀光局專門委員駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、台南市政府交通局局長、台南市副市長等職務。

(中國時報)