次長級整頓 打破迂腐力挽民心

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中國時報

普悠瑪上周發生重大事故，台鐵局長鹿潔身請辭下台，交通部長吳宏謀昨宣布新任局長將由交通部政務次長張政源接任，張政源也提出四大努力方向，學者、工會對於張政源願意以這麼高的高度降職接手局長，除了表達肯定，更期待他能帶領台鐵走向改革之路，打破台鐵內部的迂腐制度。

台鐵調查普悠瑪事件的態度備受質疑，從最初的撇清關係，到後來的謊言不斷，讓全民失望。這次府院首次將人馬「降級」，想必也是為了展現其「改革決心」，力挽民心。

然而其實無論是誰接任局長都不重要，台鐵內部問題盤根錯節、複雜至極，除了人力不足、工時超長之外，連機器設備的維修都是一大問題。台鐵產業工會擔憂，局長由交通部指派，理應要聽從交通部指令、貫徹交通部意志，因此除非執政黨有心改革，否則永遠只是一場夢。

台鐵工會理事長張文正則是對張政源持肯定態度。張文正說，張政源從台鐵基層做起，樂見其改革台鐵，但大家也都在期待他是否能說到做到。

張政源接任台鐵局長，提出四大主張，包括做好安全措施、提振員工士氣、重拾民眾對台鐵的信心、全力徹查事故原因。

元智大學工業工程系助理教授、鐵道協會前會長任恆毅指出，台鐵長久以來，運務、機務、工務、電務四處各自為政，部門之間的橫向溝通極度缺乏，雖說有鐵道局外部監理台鐵業務，但台鐵本身也需要一個內部監督部門，透過督察部門監督各處是否有各盡其事，且督察部門須直屬局長或副局長室，才能無後顧之憂監督。

任恆毅說，張政源願意屈身投入改革，更令人期待他往後的作為，期望張政源可以利用此次機會，痛定思痛對台鐵進行全面性的改革，重拾民心。

(中國時報)

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