尤振仲出院 謝卡透露「身心俱創」

尤振仲昨低調出院，但他在感謝醫院的謝卡中坦言：「身心俱創。」（羅東聖母醫院提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站發生翻覆意外釀18死，宜蘭地檢署依業務過失致死罪嫌將司機員尤振仲聲請羈押禁見，法院裁定50萬元交保，29日檢方認為證據皆已鞏固決定不提抗告；尤振仲昨低調出院，但他在感謝醫院的謝卡中坦言：「身心俱創。」

尤振仲獲交保後，昨日是檢方決定是否提出抗告的最後一天，檢方下午表示，院方也認定尤男的犯罪嫌疑，檢方起初是擔憂取證時沒辦法恢復原貌，以一般經驗、邏輯法則與社會常情，因此依串證之虞向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，但連日蒐證後，物證與人證都已鞏固、強化、到位，串證疑慮較小，因此尊重法院裁定而不提出抗告，但檢方也不會透露是否有證人轉被告等細節。

檢方指出，檢方對尤男依業務過失致死罪嫌偵辦，但其他人涉案程度。「就要看證據來走」，檢方已全面調查。

本身也是傷者的尤振仲，經主治醫師查房後，因病況穩定，昨日上午由家人陪同低調出院，離開羅東聖母醫院前，還交給院方一張謝卡，感謝院方醫護人員的幫忙，尤振仲右手仍有傷勢，因此謝卡由女兒代筆。

尤振仲透過謝卡坦言說，「從事發至今，本人身心俱創」，但在醫院院長、副院長、神父…等人的協助下，讓他在醫院的每一天心中都充滿著感謝，謝謝醫療團隊一直給予體貼的幫助，衷心感謝院方處處設想，讓他能安心治療與休養。

(中國時報)

次長級整頓 打破迂腐力挽民心 基層拒當炮灰 台鐵產工提6訴求

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。