尤振仲出院 謝卡透露「身心俱創」

2018年10月30日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站發生翻覆意外釀18死，宜蘭地檢署依業務過失致死罪嫌將司機員尤振仲聲請羈押禁見，法院裁定50萬元交保，29日檢方認為證據皆已鞏固決定不提抗告；尤振仲昨低調出院，但他在感謝醫院的謝卡中坦言：「身心俱創。」

尤振仲獲交保後，昨日是檢方決定是否提出抗告的最後一天，檢方下午表示，院方也認定尤男的犯罪嫌疑，檢方起初是擔憂取證時沒辦法恢復原貌，以一般經驗、邏輯法則與社會常情，因此依串證之虞向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，但連日蒐證後，物證與人證都已鞏固、強化、到位，串證疑慮較小，因此尊重法院裁定而不提出抗告，但檢方也不會透露是否有證人轉被告等細節。

檢方指出，檢方對尤男依業務過失致死罪嫌偵辦，但其他人涉案程度。「就要看證據來走」，檢方已全面調查。

本身也是傷者的尤振仲，經主治醫師查房後，因病況穩定，昨日上午由家人陪同低調出院，離開羅東聖母醫院前，還交給院方一張謝卡，感謝院方醫護人員的幫忙，尤振仲右手仍有傷勢，因此謝卡由女兒代筆。

尤振仲透過謝卡坦言說，「從事發至今，本人身心俱創」，但在醫院院長、副院長、神父…等人的協助下，讓他在醫院的每一天心中都充滿著感謝，謝謝醫療團隊一直給予體貼的幫助，衷心感謝院方處處設想，讓他能安心治療與休養。

(中國時報)