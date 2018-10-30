基層拒當炮灰 台鐵產工提6訴求

各大交通運輸業工會29日前往交通部外抗議，呼籲為避免下一個危險事故發生，交通部應全面檢討錯誤政策。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

普悠瑪發生重大翻車事故，台鐵卻在事發之後試圖將過錯全推往基層，引發社會各界不滿。昨7大交通運輸產業工會集結交通部前抗議，因不滿台鐵人員無法回應訴求，工會成員企圖強行進入交通部，雙方爆發激烈衝突。交通部次長王國材表示，台鐵完整的體檢報告約再3個月即可出爐。

台鐵產業工會提出6項訴求，包括台鐵不應在調查結果出來前，將錯馬上推給基層；行政院成立台鐵大體檢小組，應開放台鐵產工參與；政府應命台鐵局跟產工定期協商，聽取基層意見，改善員工待遇；行政院成立運輸安全委員會，應開放台鐵產工參與，避免委員會組成都是行政單位，球員兼裁判等。

台鐵產工指出，交通運輸業長期有人力不足、工時過長等狀況，交通部應全面檢討錯誤政策，且列車編組不斷重複使用時，檢修時間就大幅縮短，也面臨備料不足問題，零件匱乏卻無法替換，尤其是今年大改點後運用更緊湊，司機員的班次也更緊繃。

交通部次長王國材昨在立法院接受聯訪時表示，目前台鐵已經完成普悠瑪的特檢，針對18編組全列車車輛走行裝置、傳動裝置、集電弓裝置、動力系統、保安設備、隨車設備、連結器、高壓礙子及滅火器共9項內容等的檢查，同時加以保養維護，「特檢結果沒有問題」。

對於被外界質疑特檢是台鐵「球員兼裁判」一事，王國材表示，特檢僅是極短期的初步檢查，完整的檢查還有待行政院體檢小組進行檢查，屆時會討論ATP連線問題，也會探討台鐵的人力問題、安全管理缺漏之處，希望台鐵能夠學習北捷與高鐵的管理模式。

(中國時報)

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