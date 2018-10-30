搶救競爭力 學子接軌國際

2018年10月30日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會祕書長史仁智代表議長謝典霖出席。（黃國峰攝）

不少民眾到場，聽聽學者議員見解，關心彰化發展。（黃國峰攝）

全球化浪潮下，怎麼提升青年學子視野，搭起合作與交流的舞台，是提升競爭力的關鍵，彰化縣議會地方治理論壇，第7場聚焦「青年交流 城市共繁榮」邀請大陸和台灣學者和議員，探討如何建構交流平台，鼓舞青年勇於接受挑戰和世界接軌，掀起熱烈討論。

提建設性策略 創造新能量

在彰化縣議會議長謝典霖領軍下，彰化縣議會創辦地方治理論壇邁入第3屆，縣議會祕書長史仁智表示，論壇突破行政機構的侷限，針對農業、教育、社福、觀光等公共議題，集思廣益、激盪火花，累積許多建設性策略，化為實踐的動力。

這次論壇邀請廈門大學台灣研究院經濟研究所副教授黃燕萍專題演講「兩岸合作與青年交流」，鼓舞青年人積極參與不同形式的交流，結合經濟、旅遊、教育、科技、文化、體育等方面合作，加強青年對不同城市的體認。

縣議員曹嘉豪指出，交流是一定要，就像交朋友還要說明是什麼原因嗎？只有透過接觸、了解，青年才能深化檢視自身資源，更有動力去學習。當代年輕人面臨北漂、就業、低薪、高房價等困境，要尋求突破，絕非故步自封，得搭起更大舞台。

縣議員張東正指出，交流是進步城市的象徵，保守不容易去接受和開拓，年輕人擁有活力和創造力，透過互動能創造新能量，為彰化縣未來帶來新改變，希望彰化縣府多多辦些不同面向的城市交流。

出席論壇的大陸學者指出，台灣因應少子化，鼓勵東南亞學子來台，但大陸有很多學子更衷心希望交流，卻缺少機會，建議能強化教育、學術間互動，畢竟教育是影響整個國家、地區的因素。

強化學術互動 視野國際化

大陸學者表示，台灣許多博士到大陸任職，台灣老師教學方式很受歡迎，特別重視亦師亦友的關係，注入一股活水，對大家都有收獲。惠台政策也引起台灣很多討論，或被解讀統戰，不論是意味拉攏、討好或加強控制，都不客觀，大陸正快速發展，產生搶人才大戰，這是競爭力提升。

來自廣西的大陸學者也指出，先生是早一批西進博士，兩人兩地跑，發現民間交流殷切，家庭舉辦「兩岸學術沙龍」，協助許多有意前往對岸求學、工作的人解決疑惑和管道。

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆說，台灣少子化，大陸700萬若人有1％願意來讀大學，台灣就不會招不到學生；陸生和台灣產生連結感，能增加客觀認識，聽到對台灣的批評，還會辯護和說明。台灣人要有信心，城市交流應做得更大、更好，不要怕交流，有競爭力的人才走得出去。

(中國時報)