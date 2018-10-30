減少政治干擾 強化交流合作

2018年10月30日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣地方治理論壇邀兩岸學者專家聚焦青年交流與城市共榮，學者一致認為，兩岸青年實質交流的成效不彰，主因在政治力干擾太深，若能由民間加強主導，讓兩岸青年看見彼此的不同、強化合作互動，才能更具競爭力。

二度來台攻讀博士學位的大陸學者指出，近年軟件、視頻等許多流行語的引用，顯示兩岸文化互動熱絡，許多台灣人甚至比他還更常使用淘寶網購物。考量到未來就業市場，許多台灣青年主動到大陸升學、進而謀職；而台灣的高度自由，許多事物亦深深吸引大陸青年的好奇與關注。

他說，只要是行政治理，就會產生治理者和治理對象間的矛盾，兩岸制度非常不同，呼籲年輕人應跳出政治框架，各自反思利弊。

9月才首度來台的廣東學者表示，過去常聽說台灣最美的風景是人，他確實有深刻感受，台灣人的熱情、坦誠，尤其許多公車站名，如潮州、饒平，都讓他產生似曾相識的親切感。

他觀察，台灣研究所有很多是老年人在讀，與大陸非常不同。台灣大學林立，多數人受教程度高，許多建設在規畫思考上比較周全；若能再開放一些，許多年輕大陸學者，選擇來台研究的意願其實很強烈。

福建省學者則指出，大陸近年許多新興城市，都有搶人大戰，祭出各種政策，吸引高學歷人才，3月起推動的「惠台政策」其實也是來自此背景，福建省「招台博」計畫名額就有1000人，且採隨到隨審機制，歡迎台灣理工科博士前往大陸工作、任教；台灣教師的教學重視互動、師生關係亦師亦友，為大陸教育界注入活水，兩岸青年應更務實看待，避免用政治眼光。

在座唯一女性學者，因結識在美取得博士學位、最早西進大陸教書的台灣學者，成台灣陸配，分享她所發起兩岸學術沙龍成果，邀兩岸學者開講，以家庭式參與為有交流需求的兩岸民眾服務、解惑。

彰師大副教授劉兆隆說，未來青年的就業市場是整個東亞，不可能只侷限在台灣，我們應該對台灣的高等教育、軟實力更有信心，加大兩岸城市間青年交流力度，才能產生比較、了解彼此優缺點，並學習追趕、欣賞他人，即時修正自己。若繼續侷限、故步自封，長期看來都將傷害台灣未來的發展機會，畢竟，只有有競爭力的人，才能走得出去。

(中國時報)